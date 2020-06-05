Росатом занялся байкальским хариусом и лесом

Его дочерняя «Хиагда» выпустит в одну из рек Бурятии 19 тысяч мальков хариуса



В Бурятии уранодобывающая «Хиагда» (Росатом) в июле планирует традиционный выпуск рыбы в одну из рек Баргузинского района, где протекает крупный приток Байкала – река Баргузин, сообщила пресс-службе предприятия.



Компенсационное мероприятие проводится ежегодно для возмещения ущерба водным биоресурсам и среде их обитания. В прошлом году предприятие выпустило в реку Селенга 76 тысяч мальков байкальского осетра. В этом – планирует выпустить 19 тысяч мальков хариуса.



Также начата работа по компенсационному лесовосстановлению, рассчитанная на несколько лет. В одном из лесничеств Бурятии планируется высадка хвойных пород деревьев на площади в 92 гектара. Вместо горельника в ближайшие годы там появятся молодые сосны и лиственницы.



«Это часть большой и значимой работы, которую проводит предприятие. В этом году для жителей регионов присутствия будет издан специальный буклет, в котором будут содержаться ответы на часто задаваемые вопросы об экологической и радиационной безопасности», – рассказала главный специалист отдела охраны окружающей среды и радиационной безопасности АО «Хиагда» Елена Елина.



АО «Хиагда» (входит в контур управления уранового холдинга АРМЗ/горнорудный дивизион госкорпорации Росатом) ведет добычу урана экологически безопасным методом скважинного подземного выщелачивания в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. В настоящее время предприятие отрабатывает два месторождения Хиагдинского рудного поля — Хиагдинское, Источное, месторождение Вершинное запланировано к вводу в эксплуатацию во втором полугодии 2020 года. На 2020 год также запланировано начало горно-подготовительных работ на Количиканском месторождении.



Фото: «Хиагда»