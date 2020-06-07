Каменоломни скифов в Бурятии: правда, или фантазия?

Об историческом объекте в Иволгинском районе мнения разделились

Бурятия богата разными историческими и археологическими достопримечательностями. В их числе и так называемые «Скифские каменоломни» в Иволгинском районе Бурятии. Но попробуем разобраться, что это за объект.Корреспондент «Номер Один» посетил «Скифские каменоломни». Это скопление крупных камней посреди иволгинской степи, носящих следы ручной обработки. В них через равные промежутки высверлены углубления, образующие пунктирные линии. Предположительно, это старинный способ раскалывания камней – в отверстия забивались деревянные клинья, которые поливались водой. Впитывая влагу, дерево разбухало, и в итоге камень лопался по линии пунктира. Есть и камни, уже аккуратно расколотые, из некоторых выломаны ровные блоки.Раньше рядом лежали каменные круги с отверстием посередине, очень похожие на мельничные жернова, их видно на старых фотографиях. Но последнее время они куда-то исчезли. Возможно, их забрали на исследования.Об этих каменоломнях в Бурятии впервые заговорили летом 2019 года, когда одном из республиканских СМИ появились посвященные им публикации. Общественники-краеведы Любовь Баирова и Эрдэм Жамсуев посчитали, что каменоломни относятся к догуннской эпохе, так называемого скифско-сибирского периода, и там якобы изготовляли «оленные камни». С их легкой руки объект окрестили «скифскими каменоломнями». Повод для этой гипотезы дали захоронения «бронзового века», обильно встречающиеся в окрестностях – так называемые «плиточные могилы», иногда – керексуры.Однако профессиональные историки относятся скептически.- До нас доходила информация об этом объекте. Это миф как в случае с «меркитской крепостью». Каменоломня достаточно поздняя, скорее всего, 18-19 век. Судя по всему, там делали жернова для мельниц. Подобные объекты находили по Селенге и в горах Заиграевского района между Старой и Новой Брянью, - комментирует специалист ИМБИТ СО РАН Биликто Базаров.Как пояснил кандидат исторических наук Вадим Мясников, скифы - собирательное название кочевых индоевропейских народов, проживавших в степном поясе Евразии. В Забайкалье они никогда не жили. А так называемый скифо-сибирский мир, отмеченный «звериным» стилем в искусстве (и которому каменоломни явно обязаны укоренившимся наименованием) – просто исторический период «бронзового века». Что касается каменоломен, в те времена на территории нынешней Бурятии не зафиксировано масштабных каменных построек. Активно строить из камня начали примерно с 18 века, после прихода в Сибирь русских.Тем не менее, «скифские каменоломни» все же старинный исторический объект, а потому могут представлять интерес, вместе с другими историческими и природными памятниками Иволгинского района. Известный любитель туризма Артем Агафонов уже начал водить на этот объект туристов. Подобные памятники прошлого стимулируют интерес к истории края, и повышают привлекательность Бурятии для туризма.И все же, справедливости ради, следует отделять историческую правду от красивых предположений, как бы ни хотелось найти еще один памятник древности. Которых, к слову, в Бурятии вполне хватает самых настоящих.Василий Тараруев, для "Номер один"Фото: со страницы ВК турклуба "Леший", Василий Тараруев