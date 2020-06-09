В Бурятии за отключения света оштрафована МРСК Сибири

РТПЦ «отомстил» сетевой компании за мучения телезрителей республики и жителей пригородов Улан-Удэ
Бурятское УФАС оштрафовало электросетевую компанию МРСК Сибири за нарушение правил недискриминационного доступа к услугам передачи электроэнергии, сообщили в пресс-службе антимонопольного управления.
Штраф в 100 тысяч рублей наложен по итогам рассмотрения заявления Радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) Бурятии. РТПЦ обеспечивает доступность услуги цифрового вещания для 97,4% населения республики. Однако качественное оказание услуги невозможно без стабильного энергоснабжения станций цифрового наземного телевизионного вещания. Вместе с тем, на протяжении 2019 года из-за перебоев в электроснабжении на 55 объектах РТПЦ были допущены длительные перерывы в вещании.
МРСК Сибири указала, что причинами перебоев стали неблагоприятные погодные условия и, как следствие, обрывы проводов, изломы опор. Однако законодательством установлено предельно допустимое число часов отключения электроэнергии в год - 72 часа, но не более 24 часов подряд. Если для ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, требуется согласование с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Между тем, по 18 объектам РТПЦ, в том числе в Тункинском, Еравнинском, Окинском районах, отключения в общей сложности продлились более 72 часов, причем без согласования с федеральной службой.
Получается, Радиотелевизионный передающий центр, защищавший свои интересы, заодно символически «отомстил» сетевой компании и за жителей частного сектора Улан-Удэ, которые больше всех страдают от перебоев с электроэнергией и скачков напряжения. «Номер один» недавно рассказывал об ситуации, которая чрезвычайно волнует горожан, но люди не чувствуют, что чиновники предлагают эффективные пути решения. Оказывается, что-то, все-таки, делать можно.
Фото: pixabay.com
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