Базы отдыха в Улан-Удэ тайно принимают посетителей

Несмотря на ограничения из-за пандемии, горожанам есть где отдохнуть





В условиях эпидемии коронавируса, когда заграничный отпуск и поездки на юг России для всех отменились, улан-удэнцы штурмуют базы отдыха. Несмотря на то, что официально они еще не открыты, многие отдыхают там уже сейчас: владельцы открывают двери для небольших компаний.

Большинство мест отдыха для горожан сконцентрированы в Железнодорожном районе. Одна из таких локаций – центр активного отдыха «Снежинка». Гости города могут остановиться в гостинице, стоить это будет 500 рублей в сутки с человека. Можно снять гостевой домик – за него с каждого гостя возьмут по 280 рублей. Досуг можно провести на лыжероллерной трассе (кстати, единственной в Улан-Удэ) или на спортплощадке – это обойдется в 100 рублей в час. Пожарить шашлыки можно в мангальной зоне за 380 рублей в час и съесть их тут же, в беседке. К услугам гостей русская баня, час пребывания в ней обойдется в 1145 рублей. Также здесь можно поиграть в пейнтбол.Из нематериальных бонусов отдыха в «Снежинке» - «тропа здоровья», начинающаяся как раз неподалеку от центра активного отдыха и выходящая на Верхнюю Березовку. Протяженность «тропы» составляет семь километров.Добраться можно на общественном транспорте – до конечной 95-го маршрута и дальше пешком. Сейчас центр активного отдыха гостей не принимает.Еще один центр отдыха в Железнодорожном районе – это база отдыха «Салют» (пейнтбольный клуб «Капитан») на Верхней Березовке. База зазывает гостей весело провести свои выходные и праздники на свежем воздухе и в хорошей компании.Отдохнуть ярко и активно помогут спортивно-тактический пейнтбол, мангальные зоны отдыха, веревочный парк для детей и взрослых, футбольные и волейбольные площадки, квадроциклы, батуты. Езда на квадродроме в течение десяти минут обойдется в 300 рублей. Поможет в этом инструктор.Поиграть в пейнтбол обойдется в 500 рублей с человека, за эти деньги можно сделать 100 выстрелов. Здесь задействован один инструктор, рекомендуется играть в группе от четырех человек и только с 14 лет.Также работает пейнтбольный тир – 50 выстрелов обойдутся в 250 рублей. Тир – это альтернатива для детей и не умеющих играть в пейнтбол взрослых.Полазить среди сосен на веревочном парке обойдется в 200 рублей на детском уровне и в 400 - на взрослом. Час игры в лазертаг обойдется в 400 рублей.Если хочется просто провести пикник и пожарить шашлыки, аренда беседки на весь день составит от 1500 до 6 тыс. рублей.Также база отдыха предлагает отпраздновать у них корпоративные мероприятия, дни рождения и детские праздники.Добраться можно на маршруте №37.В Октябрьском районе гостей ждет зона отдыха «Пристань». Расположена она на берегу Уды, недалеко от Городского дворца творчества. Владелец зоны отдыха под открытым небом предлагает воспользоваться беседками, мангальными зонами, прокатом велосипедов, гироскутеров/сибвеев и многого другого.- Недавно приобрели катер, гидроциклы, катамаран, байдарку – с одним из турагентств планируем организовывать сплавы, - рассказал о приобретениях в новом сезоне владелец.На территории зоны отдыха можно также воспользоваться сауной, искупаться в бассейне, поиграть в пинг-понг, волейбол, баскетбол, дети могут играть на площадке или прыгать на батутах.Также вскоре заработает небольшое летнее кафе.На острове Комсомольский гостей ждет база активного отдыха «Лидер», или, как они себя еще называют, спортивный тактический пейнтбольный клуб.В «Лидере» можно поиграть в пейнтбол, лазертаг, пострелять в тире, пройти веревочный парк, покататься на квадроциклах, отдохнуть в уютных беседках и поиграть в танковый бой. К сезону-2020 база отдыха подготовилась основательно: появились новые локации для эирсофта, лазертага и пейнтбола, более сложные уровни в веревочном парке, новая квадротрасса и новые уютные домики с отдельной мангальной зоной для больших компаний. И, кстати, это единственная база отдыха, которая работает сейчас с 10.00 до 22.00.Если говорить о ценах, аренда беседки, в зависимости от ее вместимости, обойдется от 1500 до 5000 рублей. Прокатиться на квадроцикле стоит 150 рублей, посетить веревочный парк – от 150 до 350, в зависимости от уровня, пострелять в тире - от 50 до 150 рублей.Помимо перечисленных мест, отдохнуть можно и просто на природе - в пригородных лесах, в специально отведенных местах отдыха на Верхней Березовке и в районе станции Мостовая. Всего таких мест отдыха - 12.Таким образом, несмотря на ограничения из-за пандемии, горожанам есть где отдохнуть. А учитывая, что жители соскучились по прогулкам и шашлыкам, которые были для них под запретом более месяца, думается, рост посещений всех перечисленных мест не заставит себя ждать.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»