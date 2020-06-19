В Улан-Удэ затянулась война вокруг дома на Боевой

Компания «Бест Плюс» не исполняет гарантийные обязательства
Ассоциация управляющих компаний и собственников жилья Бурятии отстаивает права жителей новостройки, построенной с нарушениями компанией «Бест Плюс». Ассоциация защищает интересы жильцов многоквартирного дома, построенного компанией «Бест Плюс», сообщили в ее пресс-службе.
Жители дома по ул. Боевой 5 в уже несколько лет не могут добиться устранения строительных нарушений. Дом бы сдан в 2014 году, и уже тогда многие нарушения были очевидны – на территории детской площадки компания слила излишки бетона и оставила строительный мусор, а напольная плитка оказалась в два раза тоньше, чем предусмотрено проектом.
Но главными проблемами в доме стали протекающая крыша и трещины в стенах. Каждый раз жители верхних этажей с началом дождя ожидают потопа, так как на крыше емкость для сбора ливневых вод слишком маленького объема, и когда она переполняется, затапливает квартиры. На нижних этажах в квартирах уже появились трещины в стенах, жители предполагают, что они появились в результате просадки грунта под зданием, а также уже существенно просела отмостка дома.
В ходе выездного совещания, в котором принимали участие все заинтересованные стороны, представитель компании-застройщика не признал свою вину в нарушениях, а жители уже устали ждать и подали в суд.
«У нас идет длительная переписка с застройщиком, в результате чего мы получили гарантийное письмо о проведении ремонта конструкций, которые не соответствуют проекту. Но в итоге свои гарантийные обязательства «Бест Плюс» не исполнил, - пояснил член правления Ассоциации управляющих компаний Альберт Суранов. - Больше всего поражает выжидательная позиция надзорных органов – представитель Госстройжилнадзора слышит о проблеме данного дома впервые, хотя жители неоднократно обращаюсь за помощью, и не смог пояснить, почему они приняли с множественными нарушениями. Сейчас у нас впереди новые судебные заседания и мы будем добиваться проведения независимой экспертизы».
Как сообщал «Номер один», огромные проблемы испытывают и жильцы дома «Бест плюс», построенного около развязки на Центральном рынке.
Фото: Ассоциация управляющих компаний и собственников жилья Бурятии
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