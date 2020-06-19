19.06.2020
Эксперты Бурятии обсудили модернизацию власти России

Эксперты Бурятии обсудили модернизацию власти России

Конституция не должна меняться часто, но сейчас корректировки диктует жизнь

Бурятские политики, ученые, представители ряда общественных организаций собрались в стенах БГУ, чтобы обменяться мнениями по поводу грядущих изменений в системе власти, которые несут поправки в Конституцию РФ. Экспертную площадку организовала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, а также Ассоциация юристов России и ассоциация «Независимый общественный контроль».

Общее мнение собравшихся - Конституция не должна меняться часто, но жизнь диктует корректировки. «Речь идет о более сбалансированной системе. Отставать от жизни нельзя – снижается конкурентоспособность общества и государства. А наша задача победить в историческом соревновании», - согласились эксперты.

Николай Васюткин из Ассоциации политических юристов России констатировал, что сегодня по поправкам много вопросов и больше половины населения не знает содержание поправок. Но он отметил, что «необходимость изменения Конституции имеет место быть».

Поправок множество, эксперты выделили интересные для них.

Татьяна Думнова подчеркнула - то, что сейчас рассматриваются вопросы изменения в системе госуправления – это хорошо. Она напомнила, как с 1990-х годов в РФ пытались вводить элементы модернизации системы управления.

«В последние годы удалось как-то выстроить «вертикаль». Почему у нас везде «тормоз» идет? Потому что все органы власти работают «параллельно», - выступила она. По ее мнению, у разных органов есть определенные задачи, но они решаются зачастую без взаимодействия.

«Мне понравился новый шаг – создается конституционный орган Государственный совет, я имею в виду его статус. Наверное, это будет самый высший орган, который будет находиться над исполнительной властью, законодательной, потому что определяет, вообще, стратегию развития РФ. Должна повышаться статусность и губернаторов», - также одобрила Татьяна Думнова.

Последнее повлечет рост значимости мнений регионов.

Усиление роли парламента РФ встретило общее понимание. Так, с этим согласились заведующая кафедрой «Теория и история государства и права. Конституционное право» ВСГУТУ Дарима Намжилова, депутат Хурала Лариса Крутиян, председатель Бурятского регионального отделения «Ассоциация юристов России» Юлий Хамнуев. Последний посчитал, что пока законодательные органы имеют слабый статус по отношению к президенту России. Если поправки будут одобрены, то парламент будет иметь контрольные полномочия: «Поправки, которые предлагаются, имеют потенциал с точки зрения развития демократии», - сказал г-н Хамнуев.

Разговор был очень интересен. Участники не скрывали своих позиций.

«Защита традиционных ценностей является лично для меня чрезвычайно важным моментом. Некоторые вещи вызывают и отвращение, и большую тревогу за происходящее. Особенно, учитывая те тенденции, которые мы видим, в т. ч. в нашем обществе. Когда мы говорим о перераспределении неких полномочий между ветвей власти, здесь речь идет о гармонизации. Будет происходить усиление роли Федерального Собрания. Депутаты, так или иначе, это представители народа», - считает еще один эксперт.  

Ведущий научный сотрудник ИМБиТ СО РАН Ольга Бураева привела интересные сведения об отношении разных групп населения к поправкам.

Оказалось, что молодые люди 20-25 лет уверены, что все поправки разработаны и вносятся только для того, чтобы вместе с ними внести поправку об «обнулении» президентских сроков действующего президента Владимира Путина и позволить ему вновь участвовать в президентских выборах. А пенсионеры, по словам ученого, обращают внимание, что КПРФ выступает против нынешней попытки изменить Конституцию.

Россияне имеют право на различные мнения. Некоторые участники обсуждения поддержали введение в парламенте РФ должностей пожизненных сенаторов. Они уверены, что это хорошо – «в парламенте должны быть люди, которые будут гарантированно защищены от любых перипетий и давления».

Так или иначе 1 июля 2020 года Бурятия примет участие во всероссийском голосовании по поправкам. Двери участков для голосования будут открыты для всех. Ваше голосование важно. Приходите высказать свое личное мнение. Ведь Конституция – это Основной Закон страны. Она касается каждого. Не будьте равнодушными!

Фото: «Номер один»
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