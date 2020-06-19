Эксперты Бурятии обсудили модернизацию власти России

Конституция не должна меняться часто, но сейчас корректировки диктует жизнь



Бурятские политики, ученые, представители ряда общественных организаций собрались в стенах БГУ, чтобы обменяться мнениями по поводу грядущих изменений в системе власти, которые несут поправки в Конституцию РФ. Экспертную площадку организовала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, а также Ассоциация юристов России и ассоциация «Независимый общественный контроль».



Общее мнение собравшихся - Конституция не должна меняться часто, но жизнь диктует корректировки. «Речь идет о более сбалансированной системе. Отставать от жизни нельзя – снижается конкурентоспособность общества и государства. А наша задача победить в историческом соревновании», - согласились эксперты.



Николай Васюткин из Ассоциации политических юристов России констатировал, что сегодня по поправкам много вопросов и больше половины населения не знает содержание поправок. Но он отметил, что «необходимость изменения Конституции имеет место быть».



Поправок множество, эксперты выделили интересные для них.



Татьяна Думнова подчеркнула - то, что сейчас рассматриваются вопросы изменения в системе госуправления – это хорошо. Она напомнила, как с 1990-х годов в РФ пытались вводить элементы модернизации системы управления.



«В последние годы удалось как-то выстроить «вертикаль». Почему у нас везде «тормоз» идет? Потому что все органы власти работают «параллельно», - выступила она. По ее мнению, у разных органов есть определенные задачи, но они решаются зачастую без взаимодействия.



«Мне понравился новый шаг – создается конституционный орган Государственный совет, я имею в виду его статус. Наверное, это будет самый высший орган, который будет находиться над исполнительной властью, законодательной, потому что определяет, вообще, стратегию развития РФ. Должна повышаться статусность и губернаторов», - также одобрила Татьяна Думнова.



Последнее повлечет рост значимости мнений регионов.



Усиление роли парламента РФ встретило общее понимание. Так, с этим согласились заведующая кафедрой «Теория и история государства и права. Конституционное право» ВСГУТУ Дарима Намжилова, депутат Хурала Лариса Крутиян, председатель Бурятского регионального отделения «Ассоциация юристов России» Юлий Хамнуев. Последний посчитал, что пока законодательные органы имеют слабый статус по отношению к президенту России. Если поправки будут одобрены, то парламент будет иметь контрольные полномочия: «Поправки, которые предлагаются, имеют потенциал с точки зрения развития демократии», - сказал г-н Хамнуев.



Разговор был очень интересен. Участники не скрывали своих позиций.



«Защита традиционных ценностей является лично для меня чрезвычайно важным моментом. Некоторые вещи вызывают и отвращение, и большую тревогу за происходящее. Особенно, учитывая те тенденции, которые мы видим, в т. ч. в нашем обществе. Когда мы говорим о перераспределении неких полномочий между ветвей власти, здесь речь идет о гармонизации. Будет происходить усиление роли Федерального Собрания. Депутаты, так или иначе, это представители народа», - считает еще один эксперт.



Ведущий научный сотрудник ИМБиТ СО РАН Ольга Бураева привела интересные сведения об отношении разных групп населения к поправкам.



Оказалось, что молодые люди 20-25 лет уверены, что все поправки разработаны и вносятся только для того, чтобы вместе с ними внести поправку об «обнулении» президентских сроков действующего президента Владимира Путина и позволить ему вновь участвовать в президентских выборах. А пенсионеры, по словам ученого, обращают внимание, что КПРФ выступает против нынешней попытки изменить Конституцию.



Россияне имеют право на различные мнения. Некоторые участники обсуждения поддержали введение в парламенте РФ должностей пожизненных сенаторов. Они уверены, что это хорошо – «в парламенте должны быть люди, которые будут гарантированно защищены от любых перипетий и давления».



Так или иначе 1 июля 2020 года Бурятия примет участие во всероссийском голосовании по поправкам. Двери участков для голосования будут открыты для всех. Ваше голосование важно. Приходите высказать свое личное мнение. Ведь Конституция – это Основной Закон страны. Она касается каждого. Не будьте равнодушными!



Фото: «Номер один»

