В Бурятии умер двадцатый пациент с коронавирусом

Мужчине было 62 года

Накануне, 26 июня, в инфекционном отделении Тункинской ЦРБ умер пациент с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией.

- Находился на лечении в ЦРБ с 24 июня, госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Пациент имел сопутствующие заболевания: последствия инсульта, симптоматическая эпилепсия, гипертоническая болезнь 3 степени, ожирение 3 степени, инвалидность 1 группы, - сообщили в республиканском оперштабе.

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 27 июня в республике зарегистрировано 2857 случаев заражения коронавирусом. Из них в Улан-Удэ – 1581.За сутки прибавилось 26 больных.

Из 26 новых случаев COVID-19: 2 человека – вахтовики посёлка Ирокинда, два человека - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1237 человек, все лабораторно обследованы.

На 8 часов утра 27 июня в инфекционных стационарах Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 514 больных, из них 29 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 323 больных COVID-19 с легким течением заболевания.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2000 человек, в том числе за последние сутки выздоровело 43 человека.

В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся восемь тяжелых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – три больных, в том числе старше 65 лет - три человека. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится шесть чел., на ИВЛ пациентов нет.

В пяти обсерваторах находится 38 человек.





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