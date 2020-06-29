В центре Улан-Удэ предлагают сделать национальную аллею, украшенную нефритом

Архитекторы представили новую концепцию благоустройства площади Советов





В мэрии Улан-Удэ рассмотрели концепцию благоустройства площади Советов и прилегающих к ней улиц. Она является предварительной и еще будет дорабатываться с учетом мнений горожан, сообщили в пресс-службе администрации города.

Проект представила Ирина Аляскина, главный архитектор творческой мастерской «Улан-Удэархпроект». Эта проектная организация в апреле текущего года выиграла конкурс на разработку концепции благоустройства главной площади города, а также улиц Сухэ-Батора, Ленина, Ранжурова, Ербанова, Коммунистической и Театральной площади.По словам архитектора, концепция предусматривает устранение существующих проблем на территории площади: создание комфортной городской среды, автомобильных парковок, дополнительного озеленения и включение элементов городского дизайна.– Концепцией предлагается административное регулирование использования автопарковок до 2,5 часов в рабочее время. Сокращение транзитных маршрутов и остановок на площади с выносом их на прилегающие улицы Сухэ-Батора и Смолина. Предусматривается создание парковок в полосе отчуждения ВСЖД и на прилегающих улицах за счет сноса аварийного жилого фонда. Поэтому все чаще встает вопрос необходимости освоения подземного пространства, – подчеркнула Ирина Борисовна.На самой площади Советов планируется облицовка гранитом участков подпорных стен, мощение, замена гранитных блоков постамента памятника Ленину. Кроме того, для создания благоприятного визуального раскрытия градостроительного ансамбля площади планируется замена переросших голубых елей на крупномерные ели, прожекторное освещение и т. д.– Фишкой «туристической» Бурятии предлагается сделать национальную аллею с площадками отдыха, фотостендами, камерными фонтанами и водными устройствами «Ландшафты Бурятии» с использованием природного богатства республики: бронзового литья и натурального камня. Это зеленый змеевик, нефрит, серо-зеленые граниты, черный лабрадорит. Как средства оптимизации микроклимата площади Советов и придания ей дополнительного регионального своеобразия и привлекательности, – отметила архитектор.Для украшения площади предложено два варианта фонтанов: со скульптурами «Уда» и «Селенга» Даши Намдакова и декоративной чашей «суксэ» по авторской модели Юрия Цыденова.Также на участке по ул. Ербанова в районе филармонии планируется устройство подземного пешеходного перехода для удобства и безопасности пешеходов, туристов, свадебных церемоний с выходом на площадь Советов. В его пределах могут разместить общественный туалет, инженерные коммуникации и технические помещения для фонтанов, а также экспозицию АртПространства «Окна прошлого». А на площадке напротив Дворца бракосочетания запланированы композиция сухого фонтана и скульптура из бронзы «Жених и невеста».В своей презентации Ирина Аляскина затронула и общее цветовое решение ансамблевой застройки, формирующей площадь. По ее словам, хорошим примером является насыщенная охристая колористика углового Дома радио и серо-бежевая театра Оперы и Балета.– Улан-Удэ по признакам окружающего ландшафта должен быть преимущественно в теплой натуральной охристо-песочной и терракотовой гамме. Сегодня он превращается в размытый пастельный розовый цвет. Или еще хуже отделывается со всех сторон современными панелями и профлистом открытых цветов, оказывающих психологическое воздействие, которое уместно использовать не на строящихся детских учреждениях, а в промзонах. Особенно непонятно, когда перекрашивают кирпичные дома натурального терракотового цвета в розовые оттенки. Лучше исключить открытые оранжевые и розовые оттенки, а вместо черного больше белого. Сигнальную ярко оранжевую окраску аксессуаров города: урн, скамеек, цветочниц, ограждений, особенно у администрации города, необходимо срочно менять на спокойные естественные белые, серые, песочные тона, – подчеркнула она.Архитекторы предлагают использовать в благоустройстве больше натурального камня, дерева и исторически ценных литых элементов благоустройства городского оформления, не похожих на другие города. В частности, дорожное ограждение делать не утилитарным, а художественное литье с орнаментной вставкой. В скамейках использовать деревянный брус, покрытой олифой, а боковые стенки-поручни и опоры делать из природного камня или архитектурного бетона. Планируется изменить и вид остановок. Здесь должны появится легкие автопавильоны с прозрачным ограждением и навесом из оргстекла.Архитектор Геннадий Хунхенов, озвучил свои предложения по реконструкции площади.– Гостиница «Байкал», филармония и «Прогресс». К ним нужно обратиться с точки зрения функционального насыщения входной группы, к их участкам, которые формируют фасадную линию и благоустройство перед зданиями. Перед «Прогрессом» есть очень хороший ресурс по меблировке. Там как раз можно использовать современные малые архитектурные формы, более смелые, радикальные, интересные с точки зрения современных трендов, – отметил он.В ходе обсуждения концепции были озвучены разные предложения и замечания. В частности, необходимо доработать концепцию освещения пл. Советов. Поскольку имеющиеся прожектора с резким белым светом на флагштоках – утилитарные, предназначенные для размещения на объектах технического назначения. Также необходимо рассмотреть вопрос о замене флагштоков и цветочниц у его основания. Необходимо привести в единообразие ограждения площади Советов и прилегающих улиц. Сейчас все ограждения разной фактуры, цвета и рисунка.После доработки концепции с учетом высказанных замечаний и предложений специалистов будет организовано общественное обсуждение проекта на сайте «Активный горожанин».Фото: мэрия Улан-Удэ