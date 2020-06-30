Повышение НДФЛ для богатых одобряют более 60% россиян

Среди противников повышения и те, кто считает меру мягкой, и те, кто уверен в ее нецелесобразности



Повышение ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, о котором 23 июня в обращении к населению объявил Владимир Путин, одобряет 61% россиян, сообщает результаты своего опроса портал



Противников инициативы — 19%, причем среди них как те, кто считает, что подобная мера слишком мягкая («От 2,5 млн руб. надо»; «Следовало бы облагать 15% всю сумму, а не только ее излишек»), так и респонденты, которые уверены в нецелесообразности изменения налогообложения («В итоге бизнес будет закладывать этот налог в цену товара, что приведет к росту цен»). Каждый пятый затруднился с оценкой нововведения.



Женщины высказывались с поддержкой инициативы властей чуть чаще мужчин (63 и 60% соответственно). Число россиян, одобряющих решение президента, растет с увеличением возраста опрошенных: 47% среди молодежи до 24 лет и 68% среди россиян старше 45 лет.



«Само по себе повышение налога не является проблемой — прогрессивная шкала налогообложения существует во многих государствах. При этом, надо сказать, у нас налоги на самом деле совсем не низкие. НДФЛ был 13%, теперь 15% для высокооплачиваемых сотрудников. Налоговая нагрузка в России — одна из самых высоких в мире.



Но дело тут в другом. Говоря о цифре 5 миллионов человек, попадающих под новые правила, мы привязываемся не совсем к верному показателю. Потому что есть инфляция, а значит, через какое-то время все больше людей будут попадать в эту категорию. С одной стороны, это хорошо. Но с другой, если рубль вдруг упадет, допустим, в несколько раз, то и самые бедные тоже рискуют оказаться «внутри» этого налога.



А ведь есть такой показатель, как МРОТ, который у нас регулярно пересматривается. И если бы мы мерой отсечения по этому налогу поставили какое-то количество МРОТ, то автоматически изменилась бы (выросла или, может быть, даже упала) эта планка налога. Все равно придется возвращаться к пересмотру цифры, так почему нельзя это все сразу автоматизировать? Изменился через год МРОТ — и у нас автоматически изменилась планка. А если не изменился, то все осталось по-прежнему», - комментирует президент SuperJob Алексей Захаров.



Фото: pixabay.com Повышение ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, о котором 23 июня в обращении к населению объявил Владимир Путин, одобряет 61% россиян, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob Противников инициативы — 19%, причем среди них как те, кто считает, что подобная мера слишком мягкая («От 2,5 млн руб. надо»; «Следовало бы облагать 15% всю сумму, а не только ее излишек»), так и респонденты, которые уверены в нецелесообразности изменения налогообложения («В итоге бизнес будет закладывать этот налог в цену товара, что приведет к росту цен»). Каждый пятый затруднился с оценкой нововведения.Женщины высказывались с поддержкой инициативы властей чуть чаще мужчин (63 и 60% соответственно). Число россиян, одобряющих решение президента, растет с увеличением возраста опрошенных: 47% среди молодежи до 24 лет и 68% среди россиян старше 45 лет.«Само по себе повышение налога не является проблемой — прогрессивная шкала налогообложения существует во многих государствах. При этом, надо сказать, у нас налоги на самом деле совсем не низкие. НДФЛ был 13%, теперь 15% для высокооплачиваемых сотрудников. Налоговая нагрузка в России — одна из самых высоких в мире.Но дело тут в другом. Говоря о цифре 5 миллионов человек, попадающих под новые правила, мы привязываемся не совсем к верному показателю. Потому что есть инфляция, а значит, через какое-то время все больше людей будут попадать в эту категорию. С одной стороны, это хорошо. Но с другой, если рубль вдруг упадет, допустим, в несколько раз, то и самые бедные тоже рискуют оказаться «внутри» этого налога.А ведь есть такой показатель, как МРОТ, который у нас регулярно пересматривается. И если бы мы мерой отсечения по этому налогу поставили какое-то количество МРОТ, то автоматически изменилась бы (выросла или, может быть, даже упала) эта планка налога. Все равно придется возвращаться к пересмотру цифры, так почему нельзя это все сразу автоматизировать? Изменился через год МРОТ — и у нас автоматически изменилась планка. А если не изменился, то все осталось по-прежнему», - комментирует президент SuperJob Алексей Захаров.Фото: pixabay.com