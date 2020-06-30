В Бурятии прошел пробный ЕГЭ ⠀

В кабинетах нанесена разметка и ленточные ограждения



29 июня без участия выпускников школ в республике прошел пробный единый государственный экзамен. Цель пробного ЕГЭ – проверка организационной и технологической готовности пунктов проведения экзаменов, а также инструктаж специалистов, задействованных в аттестационной кампании.

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Основной акцент сделан на отработке мер эпидемиологической безопасности в экзаменационных пунктах.

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- Пробный экзамен проводится для того, чтобы проверить логистику проведения экзамена: каким образом выпускники будут заходить в школу, чтобы была обеспечены дистанция в 1,5 метра, как будет проводиться санитарная обработка и так далее. В целом проверялись технические моменты, для того чтобы сотрудники ППЭ представили для себя понятную схему, как обеспечить безопасность детей, - рассказал Валерий Поздняков, заместитель министра образования и науки Бурятии.

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В каждом пункте реализуют дополнительные меры безопасности: уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, обязательную бесконтактную термометрию организаторов и участников, установку дозаторов с антисептическими средствами.

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Между участниками ЕГЭ будет обеспечена дистанция не менее 1,5 метра, для этого в кабинетах нанесена разметка, а в ряде помещений установлены ленточные ограждения, сообщает Минобрнауки Бурятии.

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В дни проведения экзаменов будут организованы несколько входов в экзаменационные пункты, а также определен график прибытия участников таким образом, чтобы избежать их скопления на входе и в помещениях. Для этого прошел инструктаж специалистов, назначены ответственные за контроль соблюдения социального дистанцирования.

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Напомним, что основной период ЕГЭ в 2020 году пройдёт с 29 июня по 25 июля. Первыми, согласно расписанию ЕГЭ, выпускники школ сдадут географию, литературу, информатику и ИКТ (3 июля).

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В этом году школу закончили 5916 одиннадцатиклассников, из них около 5200 планируют сдавать единый государственный экзамен. В этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.



Фото минобрнауки Бурятии

