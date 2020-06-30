Житель Бурятии нашел ружье в подполье дома умершего деда

Оружие мужчина сдал правоохранителям





29 июня в Хоринском районе мужчина добровольно сдал ружье сотрудникам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Бурятии.

Гладкоствольное охотничье оружие 16 калибра, 1965 года выпуска, местный житель обнаружил во время ремонта в подполье дома своего умершего деда. Информацию о том, что за добровольную сдачу оружия можно получить деньги, мужчина узнал от своего соседа-охотника. Решив не нарушать закон, сельчанин обратился в правоохранительные органы.Как сообщили в Росгвардии Бурятии, всего с начала года жители республики добровольно сдали 28 единиц оружия и свыше тысячи боеприпасов, находящихся в незаконном обороте.По закону, в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение. При этом за сдачу предусматривается вознаграждение в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от вида и исправности оружия.Фото: Росгвардия Бурятии