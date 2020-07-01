В Бурятии открылись все избирательные участки по голосованию по поправкам в Конституцию

На утро 1 июля проголосовали уже более 56% избирателей





На 8.00 часов 1 июля в Бурятии приняли участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию 372 851 человек или 56,5% от общего числа избирателей, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

В Улан-Удэ на утро 1 июля проголосовали 135 562 граждан, в том числе в помещениях для голосования – 96 822.Основной этап голосования стартовал с 25 июня на всей территории Бурятии. Голосование в общероссийский день голосования - 1 июля - проходит на 837 участках: 814 – образованных в общем порядке, 23 – участках для голосования в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования.В день общероссийского голосования 1 июля избирательные участки работают с 8:00 утра до 20:00 вечера. Проголосовать на дому по письменным или устным обращениям можно, позвонив на номер 112 и подать заявку не позднее 17:00 часов сегодняшнего дня.Фото: «Номер один»