В Бурятии на 12 часов по поправкам в Конституцию проголосовали более 60% избирателей

Это почти 400 тысяч человек





В общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию в Бурятии открыты все избирательные участки. На 12.00 часов 1 июля по республике всего приняло участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в основной закон страны 399 862 человек, явка составляла 60,55% от общего числа избирателей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Улан-Удэ всего приняло участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию 150 192 граждан.Основной этап голосования стартовал с 25 июня на всей территории Бурятии. Голосование в общероссийский день голосования – 1 июля проходит на 837 участках для голосования: 814 – образованных в общем порядке, 23 – участках для голосования в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования.Отметим, в день общероссийского голосования - 1 июля избирательные участки работают с 8:00 утра до 20:00 вечера. Проголосовать на дому по письменным или устным обращениям можно, позвонив на номер 112 и подать заявку не позднее 17:00 часов сегодняшнего дня.Фото: пресс-служба правительства Бурятии