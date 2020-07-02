Первый канал рассказал о проблемах Байкала (видео)

От вымирающего омуля до разрастающейся спирогиры

Часовая программа вышла в эфир 1 июля. Документальный фильм "Байкал. Новый ковчег" рассказывает о состоянии озера.

- Сегодня все больше ученых называют именно воду, а не нефть главным ресурсом будущего. Россия — одна из крупнейших мировых водных держав. На территории страны насчитывается свыше 2,5 млн рек, более 2 млн озер. Жемчужина — озеро Байкал. По оценкам ученых, здесь сосредоточено более 20% мировых запасов чистой пресной воды. Что сегодня происходит с крупнейшим хранилищем пресной воды на планете? Удастся ли нам его сохранить? Ответы на эти вопросы — в фильме Первого канала, созданном при поддержке Русского географического общества, - рассказывают авторы фильма.

В основе фильма — экспедиция, организованная Лимнологическим институтом Сибирского отделения РАН совместно с Первым каналом. Съемочная группа вместе с учеными исследовала акваторию Байкала, побывала в нескольких заповедниках, обследовала километры побережья, участвовала в волонтерской акции по уборке мусора.

За 15 дней экспедиции группа объехала 12 пунктов в окрестностях Байкала, а также несколько точек в акватории озера. Для наиболее полного исследования состояния озера применялись наземные, подводные, воздушные и даже космические съемки. В результате были собраны важные сведения о состоянии озерной экосистемы. В ходе съемок в Байкальском, Забайкальском и Баргузинском заповедниках удалось получить редкие кадры животных, птиц и рыбы в естественной среде обитания, узнать о ряде проблем, стоящих перед природоохранными органами.

