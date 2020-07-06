06.07.2020
Житель Бурятии приманил медведей на земляничную поляну

Житель Бурятии приманил медведей на земляничную поляну

Теперь власти села призывают земляков сменить место сбора этого лакомства

 Администрация села Малый Куналей Бичурского района Бурятии призвала местных сборщиков земляники воздержаться от походов за ягодой в местность Тарбагашка.

«В этой местности ходят большие медведи с медвежатами. Причиной их выхода стало халатное отношение жителя села - он выбросил в лесной зоне кишки после забоя скота. И сейчас зловонный запах привлек внимание медведей», - сообщили сельские власти в соцсетях.

Они призывают земляков не рисковать, так как в районе много других мест для сбора таежного лакомства. А обо всех встречах с хозяевами тайги немедленно сообщать в Бурприроднадзор или Единую диспетчерскую службу.

Как сообщал «Номер один», нынче в ряде районов Бурятии отмечаются выходы медведей к населенным пунктам, на дороги и на берега озера Байкал. Это связано с высокой численностью и сезонной активностью медведей, считают специалисты. Впрочем, мишек манят также свалки и приваживают люди, подкармливающие косолапых около железных дорог и автотрасс ради эффектного видео.

Фото: baikalzapovednik.ru
медведи село Бурятия
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