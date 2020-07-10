Бе-200: через огонь воду

История создания и перспективы единственного в мире реактивного самолета-амфибии

Летающая лодка Бе-200 умеет производить эффект. Впечатляет, когда видишь, как эта громада приземляется на воду или, легко глиссируя по глади водоема, за считаные секунды набирает в баки тонны воды. И если для обычного самолета посадка на воду – экстренный случай, то для самолета-амфибии − это привычный рабочий момент. Не меньший восторг вызывает зрелище, когда Бе-200 раз за разом прицельно обрушивает воду на горящий лес.История Бе-200 началась в 1980-е годы, когда в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г.М. Бериева (ТАНТК) шла работа над противолодочным самолетом-амфибией А-40 «Альбатрос» для военных. Он впервые поднялся в воздух в 1986 году и стал самым крупным реактивным самолетом-амфибией в мире. Параллельно рассматривалась и его гражданская модификация, актуальная в период перестройки и расширения конверсии.Однако внушительные размеры и взлетная масса «Альбатроса» в 86 тонн не позволяли эффективно использовать его на гражданской службе, и выйти на рынок с таким гигантом было довольно непросто. Так появился проект младшего брата «Альбатроса». Новый самолет-амфибия разрабатывался под шифром А-200, который впоследствии трансформировался в знаменитый Бе-200 «Альтаир». Важным решением в судьбе самолета стала идея сделать его многофункциональным, способным в полной мере воспользоваться преимуществами аэрогидродинамической схемы для различных целей. Для упрощения работы в Бе-200 были использованы многие успешные решения, найденные при создании А-40.Постройка самолета была организована на Иркутском авиазаводе. В воздух первый опытный Бе-200 поднялся в 1998 году, а первый полет с воды состоялся в 1999 году. В 2001 году самолет получил российский сертификат типа ограниченной категории для противопожарного варианта, а в 2003-м получен сертификат типа согласно российским стандартам АП-25 для многоцелевого использования.По характеристикам Бе-200 близок к штурмовикам, но, в отличие от боевых самолетов, его водяные «бомбы» – исключительно мирные. Важный момент: несмотря на «земноводный» характер, Бе-200 по своим данным практически ничем не уступает аналогичным сухопутным самолетам.Бе-200 «Альтаир» вобрал в себя множество инноваций как отечественного, так и мирового уровня. К примеру, впервые в практике создания гидросамолетов КБ Бериева была применена трехканальная электродистанционная система управления ЭДСУ-200, которая обеспечивала высокую маневренность и уверенный пилотаж в экстремальных условиях. Еще одно интересное решение – в кабине пилота отказались от штурвалов и установили ручки управления, как у истребителя.«Летучий корабль» ТАНТК им. Бериева объединяет в себе элементы воздушного и водного судна. Например, в кабине-рубке самолета рядом с авиационными приборами можно увидеть и морское оборудование. На борту Бе-200 даже имеется настоящий якорь.Силовая установка включает в себя два турбореактивных двухконтурных двигателя Д-436ТП, установленных на пилонах над корневой частью крыла для предотвращения попадания брызг воды при взлете и посадке.Для мировой гидроавиации характерны турбовинтовые схемы, Бе-200 же является единственным в мире гражданским самолетом-амфибией с реактивными двигателями. Преимущество реактивного Бе-200 перед другими пожарными самолетами – высокая скорость, позволяющая предотвращать распространение пожара на ранних этапах.Планер самолета частично выполнен из композитов. В первую очередь, конечно, для борьбы с коррозией – основным врагом любого гидросамолета. В основном же фюзеляж изготовлен из антикоррозионных алюминиево-литиевых сплавов. Впервые в отечественном гидросамолетостроении кабина самолета была сделана полностью герметичной по всей длине.Бе-200 может использоваться на аэродромах класса B и водоемах глубиной не менее 2,6 м. В шторм посадить его на воду не удастся, но при легком волнении в три балла и высоте волны до 1,2 м самолет чувствует себя уверенно. Максимальная высота полета − 8100 м, максимальная скорость − 700 км/ч, перегоночная дальность полета − 3500 км.Самолет Бе-200 успешно эксплуатируется с аэродромов класса B с длиной ВПП 1800 м, а также с любых пресноводных либо морских водоемов глубиной 2,6 м и высотой волны до 1,2 м (волнение – 3 балла). Забор воды на Бе-200 производится через два откидывающихся «уха» в днище. Сброс воды может производиться целиком или дозированно из отделений бака.Бе-200 может забрать 12 т воды за 12-15 секунд. Для точного сброса воды пилоты должны обладать определенными снайперскими навыками, делать поправку на ветер и тому подобное – никакой автоматики здесь не предусмотрено.По сравнению с сухопутными самолетами для тушения лесных пожаров, которые могут брать большой объем воды и которым каждый раз приходится возвращаться на аэродром для пополнения баков, Бе-200 может выполнить примерно в десять раз больше циклов «забор-сброс» за то же время.Для спасения людей на водах на фюзеляже самолета открывается большой люк, через который можно не только попасть на борт своим ходом, но и загрузить раненых. Спасательная модификация Бе-200 оснащается четырьмя надувными плотами, при помощи которых можно спасать людей из воды. Мобильный госпиталь на борту позволяет медикам оказывать первую помощь пострадавшим.Бе-200 способен, подобно обычному автонавигатору, запоминать маршрут и автоматически перемещаться между водоемом и очагом пожара. Эта способность очень важна при работе в большом задымлении, когда отсутствуют визуальные ориентиры.Летающая лодка может при незначительном переоборудовании превращаться в поисково-спасательный, грузовой, пассажирский, санитарный или патрульный самолет. При этом основная функция Бе-200 − тушение пожаров − сохраняется.После создания первых моделей ТАНТК продолжил развитие гражданского самолета-амфибии. В 2002 году в небо впервые поднялся модифицированный Бе-200ЧС (Be-200ES-E в экспортной версии). Эта модель самолета максимально адаптирована под требования основного заказчика − МЧС − и отличается от базовой рядом деталей. На самолете установлены модернизированный бортовой пилотажно-навигационный комплекс АРИА-200М, новые системы ЭДСУ и СПУ-200ЧС, бортовая система наблюдения AOS, система внешнего звукового оповещения SGU-600 и прожектор SX-5. Грузовая кабина оборудована двумя местами для наблюдателей, которые через специальные куполообразные иллюминаторы−блистеры могут проводить визуальный мониторинг местности.Бе-200ЧС может использоваться для доставки спасателей, оборудования и грузов в районы стихийных бедствий, эвакуации пострадавших, поиска и обнаружения кораблей и судов, терпящих бедствие, выявления очагов чрезвычайной ситуации и других целей.С 2004 года самолеты Бе-200 участвуют в спасательных операциях и тушении пожаров в России и по всему миру. Летающая лодка уже помогала пожарным во Франции, Португалии, Италии, Греции, Индонезии и Израиле, а с 16 июня этого года два российских самолета-амфибии несут противопожарную вахту на территории Турции.В 2010 году Бе-200 получил сертификат Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Специалисты уверены, что за минувшие 20 лет у Бе-200 не появилось достойных отечественных и зарубежных конкурентов. По ряду летно-технических характеристик российская амфибия до сих пор не имеет аналогов в мире.Фото: MAKS, uacrussia.ru и 03.mchs.gov.ru