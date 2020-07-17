Вице-премьер: «Улан-Удэ занимает половину Москвы»

Марат Хуснуллин рекомендовал развивать центр столицы Бурятии и пообещал поддержку жилищному строительству



Улан-Удэ нужно делать программу развития центра города. Об этом сегодня заявил в столице Бурятии вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.



«Развитие центра должно стать одной из приоритетных задач, так как столица Бурятии очень сильно растянута. Это накладывает дополнительные расходы по многим параметрам. Если посчитать, то Улан-Удэ занимает половину Москвы. Нужно делать программу развития центра», - пояснил Марат Хуснуллин.



Глава Бурятии Алексей Цыденов совместно Маратом Хуснуллиным осмотрели сегодня в Улан-Удэ комплексную застройку юго-западной и юго-восточной частей города, историческую часть столицы Бурятии, участок, где планируется строительство дамбы на реках Селенга и Уда, вице-премьер оценил перспективы развития жилищного строительства в городе, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В беседе с крупнейшими застройщиками города Марат Хуснуллин поинтересовался ограничениями, которые мешают сейчас наращивать темпы жилищного строительства. Строители рассказали о зарегулированности отрасли, в частности указав на то, что в республике действует самое жесткое законодательство в сфере экологии и прохождение экологических экспертиз усложняет и удорожает стройку, также строители рассказали о дефиците кадров. На что зампред правительства отметил, что правительство всерьез занимается усовершенствованием законодательной базы в сфере градостроительной политики.



«Недавно три тысячи строительных норм были пересмотрены, теперь они носят рекомендательный характер. Городу дана возможность самому решать, сколько на придомовой территории должно быть парковочных мест, сколько отводить под озеленение. Что еще мешает строительству?» - спросил Марат Хуснуллин.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал вице-премьеру о застройке юго-восточной и юго-западной частей города, отметив, что еще несколько лет назад в этой части столицы Бурятии был только лесной массив, а сейчас построены школа, пять детских садов, много новых домов.



«Благодаря инвестору сразу появился интерес к строительству. На сегодняшний день здесь ведется строительство дороги по программе «Стимулирование жилищного строительства» от 102-го до 118-го кварталов. Также ведется реконструкция теплосетей на 500 миллионов рублей с одновременным увеличением диаметра пропускных труб. По программе «Чистая вода» ведется строительство однонасосной станции для водоснабжения района. Это позволяет инвесторам подключать новые участки, где строятся многоквартирные дома. Несмотря на то, что такая работа ведется, сегодня не хватает инженерной инфраструктуры», - отметил мэр.



По его словам, для дальнейшего развития микрорайонов необходима поддержка из федерального бюджета около 4,6 миллиарда рублей. С этой целью на сегодняшний день сформирован пакет документов для подачи заявки до 24 июля в адрес минстроя РФ на получение дополнительного софинансирования.



Марат Хуснуллин, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос по дополнительному финансированию будет рассмотрен в ближайшее время. Однако при этом зампредседателя федерального правительства рекомендовал городским властям сделать упор на застройку центральной части Улан-Удэ.



Вице-премьеру также представили планы по строительству Домостроительного комбината (ДСК) в Бурятии. Проект предполагает поточное изготовление материалов для строительства многоквартирных домов и дорожной сети. Марат Хуснуллин поддержал инициативу и подчеркнул, что строительство ДСК является перспективным проектом для развития жилищного фонда не только в Улан-Удэ, но и в Бурятии в целом.



«Я считаю, что в Улан-Удэ и в целом в Бурятии нужно увеличивать объемы строительства. Наличие такого комбината, безусловно, будет большим позитивным фактором. Мы со своей стороны, говоря про поддержку, можем говорить о том, что для развития этого проекта, для развития территории города нужны подготовленные площадки с инженерной и социальной инфраструктурой. Вот мы и будем помогать со стороны федерального бюджета инженерными сетями, будем помогать дорогами, социальной инфраструктурой. Сегодня городские власти подали документы вместе с руководством региона для включения Бурятии в программу «Стимулирование жилищного строительства». У республики есть все шансы получить поддержку федерального бюджета. Это будет главная поддержка для развития всех застройщиков в городе. И самое главное, что жители получит большее количество благоустроенного качественного жилья. В целом объем жилья, который я увидел, это жилье неплохое, дальше можно продолжать развивать застройку, в том числе и многоэтажными домами», - подчеркнул вице-премьер правительства РФ.



«Предполагается, что Домостроительный комбинат будет заниматься производством материала и строительством многоэтажных домов при поддержке правительства Бурятии. Благодаря тому, что все производство будет осуществляться на месте, в республике появится возможность снижения цен на жилье в новостройках. Один миллион квадратных метров жилья планируем построить за 80 лет. Инвестсоглашение уже подписано. Объем инвестиций составляет 500 миллионов рублей. Будет создано около 120 рабочих мест», - сообщил директор ООО «Бургражданстрой» Владимир Хусаев.



По данным министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии, для строительства самого ДСК выбран земельный участок возле ТЭЦ-2 с разрушенными цехами бетонно-растворного хозяйства площадью 10 гектаров.



Фото: egov-buryatia.ru

