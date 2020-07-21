В Улан-Удэ горожанин помог полицейскому в задержании грабителя с ножом

МВД Бурятии выражает благодарность 20-летнему Борису Бадмаеву



МВД Бурятии выражает благодарность горожанину, который оказал содействие полицейскому в задержании вооруженного ножом злоумышленника. В ближайшее время ему будет вручена благодарность главы регионального ведомства. Сам сотрудник, задержавший подозреваемого в разбойном нападении, уже поощрен, сообщили в пресс-службе министерства.



Эта история случилась поздним вечером 5 июля. Сотрудник оперативно-сыскного отдела угрозыска Улан-Удэ, возвращаясь домой, заметил на улице Солнечной подозрительного мужчину. Незнакомец стоял неподалеку от подъезда жилого здания и наблюдал, как подъехавший на автомобиле мужчина провожает 60-летнюю спутницу до входной двери дома. Когда водитель уехал, из подъезда раздался женский крик.



Не медля, оперативник ринулся в дом. Вместе с ним в помещение забежал 20-летний молодой человек, который, по счастливой случайности, оказался рядом. Уже на лестничной площадке мужчины они услышали, что неизвестный требует у женщины сумку. А спустя секунду увидели, как он поспешно прячет в карман брюк нож, которым только что угрожал лежащей на полу горожанке. Им оказался тот самый незнакомец, чье поведение смутило полицейского.



Правоохранитель и забежавший вместе с ним в подъезд парень сработали синхронно, не сговариваясь: молодой человек вынул из кармана злоумышленника нож и передал сотруднику. Оперативник, боевым захватом обездвижив незнакомца, надел на него наручники.



На шум из квартир выбежали соседи. Сотрудник уголовного розыска попросил их вызвать полицию. Уже вскоре на место происшествия прибыл наряд Росгвардии, который доставил 41-летнего злоумышленника в отдел внутренних дел, и следственно-оперативная группа. Оказалось, что подозреваемый ранее был неоднократно судим.



Приехавшая на место бригада скорой помощи осмотрела потерпевшую: медики констатировали порезы на ее руках. В полиции по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Отметим, что имя героя, оказавшего содействие полицейскому, стало известно уже после прибытия следственно-оперативной группы. Выяснилось, что молодого человека зовут Борисом Бадмаевым, и совсем недавно он с семьей переехал в Улан-Удэ.



По словам Бориса, среагировав на крик, он не думал об опасности и, тем более, не предполагал, что столкнется с вооруженным злоумышленником. О том, что спасал женщину плечом к плечу с полицейским, он тоже узнал намного позже. В свою очередь, находившийся вне службы сотрудник полиции так комментирует случившееся: «Я просто выполнил свою работу: оказал помощь тому, кто в ней нуждался».



Фото: «Номер один»

