В Бурятии девушка заплатила за угон машины 457 тысяч рублей

Лихая автоледи не справилась с управлением автомобилем и опрокинула его



В Бурятии судебные приставы взыскали с 24-летней жительницы Северобайкальска крупную сумму материального ущерба, причиненного угоном и совершением дорожно-транспортного происшествия, сообщили в республиканском управлении ФСПП.



Не справившись с управлением, молодая девушка опрокинулась на угнанном автомобиле. По оценкам экспертов, ущерб составил 457 тысяч рублей. После аварии угонщица написала расписку, согласно которой обязалась выплатить сумму ущерба, но вместо этого уехала из города.



Разбираться с виновницей ДТП собственнику транспортного средства пришлось в зале судебного заседания. Суд требования истца удовлетворил в полном объеме, исполнительный документ предъявил на исполнение к судебным приставам.



В рамках исполнительного производства сотрудникам розыскного подразделения пришлось объявить должницу в розыск. После того, как установили ее местонахождение, судебные приставы применили к ней комплексные меры принудительного характера, которые позволили взыскать сумму задолженности в полном объеме.



На сегодняшний день средства перечислены на счет взыскателя, а сумма исполнительского сбора в размере 32 тысяч рублей в доход государства.



Фото: baikalfinans.com



