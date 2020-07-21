Начальнику ВСЖД пришлось оправдываться перед улан-удэнцами

Железная дорога сорвала обещанную реконструкцию своего парка





В столицу Бурятии приехал начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов. Он принял участие в расширенном заседании Общественной палаты республики. В ходе заседания перед ним подняли ряд вопросов, касающихся текущей и будущей деятельности ВСЖД. Он рассказал о планах по развитию железнодорожного хозяйства.

Высокий гость не нашел, что ответить, кроме того, что «надо уточнить, если все приватизировано, а земля наша, она нам зачем, смысла нет». Другими словами, не поверил и будет наводить справки по своим каналам. «К этому вопросу я обещаю вернуться, мы его отрегулируем», - сказал г-н Фролов.





Председатель Общественной палаты Улан-Удэ Владимир Сажин заострил внимание гостя на положении с улан-удэнским парком железнодорожников.«Вопрос везде поднимался. 20 февраля прошли публичные слушания о том, каким бы хотели видеть этот, ранее хороший, парк. Не то, что сегодня - совершенно запущенный, загаженный», - заявил он.По просьбе граждан общественник написал письмо в адрес ВСЖД и получил ответ, что с 1 июля работы начнутся.«Сегодня уже 21-е, а работ как не было, так и нет», - отметил он.Между тем горожанам обещали, что парк будет готов ко Дню железнодорожников 2 августа.«Решением генерального директора (РЖД – прим. авт) был определен план открытия этого парка ко Дню железнодорожника. Как раз в феврале об этом шел разговор. Но события, которые охватили весь мир, в том числе Россию, несколько скорректировали планы по срокам. С марта-апреля пришлось работать в режиме повышенной готовности, связанном с коронавирусом. Это серьезно скорректировало инвестиционную программу «Российских железных дорог», - ответил Василий Фролов.С марта по июль пассажироперевозки РЖД упали на 70 процентов. Примерно такая же картина сложилась в грузовых перевозках.«Поэтому встал вопрос о выживаемости, и пришлось корректировать программу на 30 процентов. Но инвестиционным комитетом «Российских железных дорог» 28 мая подтверждено финансирование на реконструкцию парка железнодорожников в объеме 2 миллионов на проектно-изыскательские работы и 70 миллионов - на строительно-монтажные работы. Это будет сделано. Однозначно, в этом году начинаем, в следующем завершаем. Вспоминая классика – парку быть!», - твердо заверил улан-удэнцев начальник ВСЖД.Поставили «на вид» Василию Фролову и нелепую ситуацию с рядом домов в Улан-Удэ. Там квартиры давно приватизированы жильцами, а землей под домами распоряжается РЖД. «Поэтому муниципалитет не может там даже отремонтировать детскую площадку», - рассказали начальнику ВСЖД.Фото: «Номер один»