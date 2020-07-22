В Байкальском заповеднике нашли шар из хвои лиственницы

Его явно сбила и скатала горная река, но ничего подобного ранее никто не видел





В Бурятии инспекторы Байкальского заповедника у южной его границы в устье реки Улан-Бай (левый приток самой крупной заповедной реки Темник) обнаружили необычный природный объект – шар диаметром около 20 см, сбитый горной рекой из хвои лиственницы.



Шар – темно-коричневый, как шкура медведя, очень красивый и приятный на ощупь, уютный. Никогда раньше подобное природное явление на территории заповедника не отмечалось. Его сотрудники также не слышали ни о чем подобном от коллег из других особо охраняемых природных территорий.



Сотрудники заповедника сейчас думают о том, как донести до гостей новой интерактивной площадки «Играя, познавай!» красоту естественных природных материалов. Так что, необычный шар скоро увидят дети, сообщили в пресс-службе резервата.



Фото: baikalzapovednik.ru





