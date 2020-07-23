Москва ждет инициатив региональных парламентов

Парламентская ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» обсудит эту тему в Улан-Удэ



В октябре в Улан-Удэ планируется проведение выездного совещания парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» с обсуждением законодательных инициатив региональных парламентов ДФО. До 29 июля внести свои предложения в повестку заседания должен Народный Хурал республики, сообщили в его пресс-службе.



Актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к Конституции России представители региональных парламентов обсудили в режиме видеоконференции собрании ассоциации. Бурятию представлял председатель Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев. Республика подготовила ряд предложений, которые касаются в основном социального блока.



«Требуется отдельная федеральная программа по обеспечению жильем детей-сирот. Остро стоит в Бурятии и вопрос бесплатного горячего питания обучающихся. К сожалению, у нас нет 100-процентной обеспеченности школ пищеблоками. Также необходимо обеспечить горячим питанием всех школьников, включая старшие классы. Необходимо рассмотреть вопрос и об обеспечении за счет федерального бюджета жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 января 2005 года», - перечислил инициативы Анатолий Кушнарев.



Советом Федерации рекомендовано создать в регионах ДФО рабочие группы по совершенствованию регионального законодательства. Такая рабочая группа в Бурятии с участием депутатов Народного Хурала в настоящее время формируется. Ее возглавит глава республики.



Парламентская ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» создана в апреле 1995 года. Ее работа направлена на объединение интеллектуального потенциала, использование организационных возможностей, финансовых и иных средств для решения единых правотворческих задач в интересах социально-экономического развития территорий членов ассоциации и укрепление межпарламентского сотрудничества. В состав ассоциации входят 11 законодательных (представительных) органов государственной власти регионов Дальнего Востока и Забайкалья.



Фото: hural-buryatia.ru

