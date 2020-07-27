Оленьи унты и жевательная сера из Бурятии выходят на экспорт

При содействии Российского экспортного центра начинаются их продажи в Монголии



Компании производители зимней обуви из оленьей шкуры «Унты» и натуральной жевательной резинки (жевательной серы) «Смолка Байкальская» вышли на рынок Монголии благодаря услуге «поиск российского поставщика по запросу иностранного покупателя» и содействию в электронной торговле.



Предприниматели получили комплексную поддержку, включающую в себя размещение на коллективной площадке международного маркетплейса Alibaba, а также содействие в подготовке и экспертизе экспортного контракта, сообщили в минэкономике республики.



«Наши изделия давно пользовались популярностью среди туристов, однако в связи с ограничениями, вызванными пандемией, спрос на них значительно упал. Мы поняли, чтобы оказаться на плаву – нам нужен выход в Интернет. И здесь неоценимую помощь нам оказали коллеги из Российского экспртного центра (РЭЦ)», - отметила производительница зимней обуви Жаргалма Базарова.



«Для нашей жевательной резинки формат онлайн-торговли близок. Однако до недавнего времени мы сотрудничали только с отечественными площадками. Для выхода на международные платформы нам в первую очередь требовалось юридическое сопровождение. Здесь мы нашли надежных партнеров в лице экспортных центрв. Уверен, дальше нас ждут новые заказы и новые рынки сбыта», - поделился своим опытом сотрудничества с Российским экспортным центром и региональным его представительством индивидуальный предприниматель Дмитрий Грудинин.



РЭЦ совместно с региональными центрами поддержки экспорта создана инфраструктура финансовой и нефинансовой помощи действующим и потенциальным экспортерам. Поддержка осуществляется на всех этапах — от бесплатного консультирования до продвижения на международных электронных торговых площадках и зарубежных выставках.



В регионах регулярно проводятся образовательные семинары по темам ВЭД, налоговым вопросам, сертификации, маркетингу. В региональных центрах поддержки экспорта помогут оценить конъюнктуру конкретного зарубежного рынка, разработать маркетинговую стратегию, проанализировать наличие торговых барьеров, перевести необходимые материалы на иностранные языки.



«Несмотря на то, что на сегодняшний день Российский экспортный центр делает большой акцент на поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, продвижение товаров народно-художественных промыслов для нас также является приоритетом. Мы понимаем, что ручной труд – это, прежде всего, небольшие объемы поставок, а также определенный ценовой уровень. Здесь ведется точечная работа с каждым конкретным экспортером по развитию экспортного потенциала изделий, берущих начало в национальной самобытной культуре», - подчеркнул руководитель Ццентра поддержки экспорта Бурятии Руслан Гылыпкылов.



Фото: egov-buryatia.ru/minec

