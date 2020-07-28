Суд обязал нацпарк поднять со дна Байкала затонувшее судно

Оно наносит вред

В акватории Хужирского залива в местности Малый Хужир находится бесхозяйное полуразрушенное судно. Затонувший корабль причиняет серьёзный вред окружающей среде, так как разрушающаяся конструкция становится источником поступления продуктов коррозии металлов в озеро. Выделяющиеся при этом вещества оседают на дно, разносятся течением, что негативно влияет на качество воды, растительный и животный мир водоема.

- Ответственным лицом является ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Прокурор в судебном порядке обратился к учреждению с требованием поднять и утилизировать судно. Суд удовлетворил иск. Ответчик должен исполнить решение суда в течение полугода, - сообщает Байкальская природоохранная прокуратура.





Фото Байкальская природоохранная прокуратура.



