Суд обязал нацпарк поднять со дна Байкала затонувшее судно

В акватории Хужирского залива в местности Малый Хужир находится бесхозяйное полуразрушенное судно. Затонувший корабль причиняет серьёзный вред окружающей среде, так как разрушающаяся конструкция становится источником поступления продуктов коррозии металлов в озеро. Выделяющиеся при этом вещества оседают на дно, разносятся течением, что негативно влияет на качество воды, растительный и животный мир водоема.
- Ответственным лицом является ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Прокурор в судебном порядке обратился к учреждению с требованием поднять и утилизировать судно. Суд удовлетворил иск. Ответчик должен исполнить решение суда в течение полугода, - сообщает Байкальская природоохранная прокуратура.
Фото Байкальская природоохранная прокуратура.
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