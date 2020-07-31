Овцы из Бурятии вновь не попали в Иркутск

Мелких рогатых везли в соседний регион без ветеринарных документов
В Слюдянке на стационарном посту полиции «Рубеж» государственный инспектор управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявил нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.
Из Баргузинского района Бурятии в Иркутск перевозили 60 годов мелкого рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов. Допущено нарушение требований правил по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Водитель груза привлечен к административной ответственности и оштрафован. Овцы возвращены отправителю, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Напомним, это уже не первый подобный случай на этой неделе. Как сообщал «Номер один», ранее из села Малый Куналей Бичурского района Бурятии в Ангарск перевозили 45 голов крупного рогатого скота, а 150 голов овец из Хоринского района везли в Иркутск. Увы, ветеринарных сопроводительных документов на животных не имелось. Их тоже вернули отправителям.
Фото: 38fsvps.ru
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