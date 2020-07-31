Прокуратура заставила Ивана Альхеева отремонтировать ржавые теплосети

Для этого надзорщикам пришлось пройти все судебные инстанции





Прокуратура Бурятии в ходе проверки выявила нарушения закона в сфере теплоснабжения Тункинского района.

«Теплосети и помещения котельных, находящиеся в собственности района, переданы ООО «Олзо» для предоставления населению услуг в сфере теплоснабжения. Проверкой выявлено ненадлежащее состояние указанного имущества, уровень износа достигал 75%, имелись коррозия на участках теплосетей, ветхость изоляционного материала. Меры по капитальному ремонту объектов теплоснабжения не принимались», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор района обратился в суд с иском к администрации района и ООО «Олзо» о понуждении их провести капитальный ремонт сетей. Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Суд апелляционной инстанции возложил на администрацию района обязанность по организации капремонта, а на управляющую компанию «Олзо» - его проведение в срок до 1 августа 2020 года.Восьмой кассационный суд общей юрисдикции судебные постановления нижестоящих судов оставил без изменения.Фото: пресс-служба правительства Бурятии