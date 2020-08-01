В Бурятии селу Могойто суд вернул берегоукрепления

Муниципалитет намеревался «сбросить» их с себя из-за полной изношенности



Восточно-Байкальским межрайонным прокурором пресечено незаконное снятие с кадастрового учета и прекращение права муниципальной собственности на три берегоукрепительных гидротехнических сооружения на реке Баргузин в селе Могойто Курумканского района Бурятии.



Администрация сельского поселения для ухода от ответственности и финансовых обязательств по содержанию сооружений, имеющих практически полный износ, приняла меры для снятия гидротехнических объектов с кадастрового учета. Однако законом не предусмотрен такой способ прекращения обязательств органа муниципальной власти – как отказ от «ненужного» имущества. Ведь необходимость гидротехнических объектов не оспорена, они защищают населения от возможного негативного воздействия вод и несут природоохранную функцию.



Тем более, сооружения, как объекты недвижимости, не прекратили существование. Факт невозможности выполнения ими своих функций не устанавливался. Не проводилось исследование, подтверждающее утрату потребности в них.



В этом случае, согласно действующему законодательству, принятие собственником решения о ликвидации гидротехнических сооружений возможно лишь с учетом требований экологических норм права, при окончании срока их эксплуатации, отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.



Органом местного самоуправления оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий после ликвидации сооружений также не проводились.



Представленные прокурором доказательства убедили суд в порочности действий администрации сельского поселения. В связи с чем, принято решение о восстановлении сооружений на кадастровом учете, внесении соответствующих сведений о муниципальной собственности в Единый государственный реестр недвижимости, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



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