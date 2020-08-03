ВСЖД сдала в эксплуатацию новый жилой дом в Северобайкальске

В 2021 году в бурятской «столице» БАМа будет сдан еще один аналогичный объект



В Бурятии на станции Северобайкальск Восточно-Сибирской железной дороги сдан в эксплуатацию новый трехэтажный 27-квартирый дом, общая площадь которого - 1450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.



Дом возведен по программе строительства технологического жилья. ВСЖД реализует ее на БАМе с 2010 года. Большинство новоселов - это семьи локомотивных бригад, а также специалистов хозяйства пути, движения, связи и работников восстановительного поезда.



Отметим, что это уже девятый дом, построенный для железнодорожников Иркутской области и Бурятии. В 2021 году в Северобайкальске будет сдан еще один аналогичный объект, до 2025 года - в Таксимо (два) и Новой Чаре (три).



«При реализации технических проектов усилия работников могут оказаться малорезультативными, если не будут решены вопросы социальной направленности - жилье, детские сады, школы, медицинское обслуживание. Сегодня РЖД уделяет решению этих вопросов большое внимание», – отметил исполняющий обязанности заместителя начальника ВСЖД Александр Иванов.



Фото: ВСЖД





