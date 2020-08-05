Байкальский законопроект минприроды собрал 11 тысяч дизлайков

Перечень запрещенных видов деятельности на Байкальской природной территории должен быть доработан
Против нового перечня видов деятельности, запрещенных на Байкальской природной территории, проголосовали 11 125 человек. За документ, опубликованный минприроды на сайте regulations.gov.ru, проголосовали всего 22 человека. Общественное обсуждение по проекту завершено, сообщает пресс-служба лесной программы Greenpeace.
Согласно процедуре общественного обсуждения, такой результат предполагает, что минприроды обязано изучить все поступившие комментарии и предложения и доработать проект на их основе. К доработке проекта должны быть привлечены специалисты, научное сообщество и природоохранные организации. В последующем новая редакция перечня должна быть вынесена на повторное общественное обсуждение.
В случае, если новая редакция перечня не будет угрожать экосистеме озера Байкал, проект будет направлен в правительство. Новый перечень видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, вступит в силу и сменит действующий документ, подпавший под механизм «регуляторной гильотины».
В общественной кампании за доработку проекта минприроды участвовали волонтёрские группы Greenpeace, активисты движения Fridays For Future, движение ЭКА, Центр экономии ресурсов, блогеры, журналисты российских СМИ и тысячи россиян.
«Мы надеемся, что минприроды прислушается к мнению общественности, науки, депутатов Государственной думы и внесет предлагаемые поправки в проект постановления об утверждении перечня, — сказал Михаил Крейндлин, руководитель программы Гринпис по особо охраняемым природным территориям, — Ведь уникальное озеро Байкал, объект Всемирного природного наследия, содержит 20% мировых запасов пресной воды. Озеро может в значительной степени утратить свою выдающуюся уникальную ценность и попасть в позорный для любой цивилизованной страны перечень объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой».
Как сообщал «Номер один», не подписывать закон «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» Владимира Путина просил научный совет Российской академии наук по экологии биологических систем и научный совет РАН по лесу. А «Байкальская экологическая коалиция» призвала отклонить проект постановления правительства России «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» в существующей редакции. Об этом говорилось в обращении незарегистрированного объединения общественных активистов, научных экспертов и предпринимателей Бурятии.
Общественники предлагают сформировать рабочую группу с участием минприроды России, представителей Байкальского региона, ученых и представителей общественных организаций для доработки проекта перечня видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. А также - организовать проведение детальных общественных слушаний в поселениях на берегах Байкала.
Фото: «Номер один»
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