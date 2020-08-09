В Бурятии «блатные» номера стали обузой для их владельцев

Привилегиям покажут три буквы



В республике водители ведомственных автомобилей с серией ТТТ неожиданно выступили за уничтожение данной, «блатной» серии. Казалось бы, дающей серьезное преимущество на дорогах, особенно в ходе проверок инспекторами ГИБДД Бурятии при незначительных нарушениях ПДД. Однако, несмотря на престижность спецномеров, рядовые водители, обслуживающие чиновников и депутатов, сталкиваются с массовым вандализмом и преследованием их со стороны борцов с привилегиями в соцсетях. Тем не менее пока спрос со стороны местного бизнеса, стремящегося получить на свои джипы «серийные привилегии», остается стабильно высоким.



Знаки отличия



Несмотря на многочисленные заявления о борьбе с привилегиями на дорогах, сам неформальный рынок автономеров в Бурятии никуда не исчез. На днях в поле зрения «Номер один» попал белый внедорожник Lexus LX 570 с номером Т…ТТ03, управляемый одним из местных бизнесменов. Добавим, что данный автомобиль не проходит по базам машин администрации главы и правительства РБ.



Ведь, по сведениям «Номер один», в ГБУ «Хозяйственно-транспортный комплекс администрации президента и правительства РБ» (ГБУ «ХТК АПП РБ») ранее было всего три Lexus. Один из них - Lexus LX 570 - возил главу Бурятии Вячеслава Наговицына. Но, поскольку машина за годы весьма плотной эксплуатации порядком «устала», да еще и ранее побывала в ДТП, ее сняли с обслуживания первого лица. И сегодня Lexus закреплен за вице-премьером правительства Бурятии Евгением Луковниковым. Вместе с машиной чиновнику достался и весьма престижный номер - Т002ТТ.



Но вернемся к вышеуказанному Lexus LX 570 с номером Т…ТТ03, который, как выяснил «Номер один», к администрации главы и правительства РБ не имеет никакого отношения. Данный спецномер, как указано в комплексной проверке прокуратуры Бурятии еще в далеком 2013 году, тогда, согласно письму из администрации главы и правительства РБ, закрепили на служебном автомобиле директора ООО «Бурятмяспром».



На этом предприятии был также закреплен и еще один правительственный номер – Т…ТТ. Данные спецномера висели на автомобилях тогдашних руководителей ООО «Бурятмяспром» - депутата Ларисы Крутиян и владельца компании, а также председателя совета директоров «БайкалБанка» Александра Венидиктова. Но затем Крутиян ушла на постоянную работу в Хурал, где стала пользоваться служебным автомобилем с другим номером ТТТ, а Венидиктов попал под суд в деле банкротства «БайкалБанка». В итоге два этих спецномера перераспределены на других автовладельцев. Через некоторое время один из них «всплыл» на автомобиле одного улан-удэнского бизнесмена, занимающегося строительным бизнесом.



Серийные привилегии



Напомним, что в начале нулевых годов номера с буквенными значениями «ТТТ» устанавливались только на служебные автомобили чиновников. Например, Т055ТТ03 был закреплен за тогдашним мэром Улан-Удэ Геннадием Айдаевым и установлен на автомобиль LexusLX570 2008 года выпуска. Хотя сам градоначальник в основном ездил на «Лексусе» под номером У001УУ 03 RUS. Затем ТТТ-шные номера появились на джипах бизнесменов Иринчея Матханова, Евгения Пруидзе, Юрия Мельчакова и др. Машины с «блатными» номерами также появились у бурятской епархии РПЦ, представителя ОАО «РЖД» и даже на машине директора тогда еще правительственной гостиницы «Гэсэр». Вскоре захотели «блатные» номера и главы муниципальных районов. И уже в конце нулевых почти все из 200 номеров ТТТ были, что называется, «разобраны».



Тогда же директор ГБУ «ХТК АПП РБ» Александр Сучков посетовал в СМИ, что номеров, дескать, не хватает, надо, мол, наводить порядок. И что «необходимо хотя бы закрепить за правительством номера первой сотни буквенной серии (001-100). В итоге за администрацией главы и правительства РБ закрепили серию из первых 200 номеров. Однако на пути победного шествия разного рода привилегий на автомобильном рынке возник форс-мажор.



Ранним мартовским утром 2010 года черная «Тойота Камри» с госномером Т100ТТ03 везла вице-спикера Народного Хурала Александра Коренева с его дачи в районе Петуховки. Как следует из рапорта сотрудника ГИБДД и материалов суда, вице-спикер, видимо, чтобы ускорить езду, дал команду водителю включить «мигалку» и лететь по встречной полосе.



Как сообщил информированный источник, именно в этот момент автомашина Коренева с включенными проблесковым маячком и «крякалкой» обогнала автомобиль, где ехал в потоке весьма высокопоставленный silovik. Последний просто ошалел от подобной наглости и тут же позвонил начальнику ГИБДД. И на депутатскую машину организовали перехват с задержанием машины и направлением материалов в суд за незаконное использование спецсигналов и нарушение правил ПДД.



Дальнейшая прокурорская проверка показала, что в Бурятии десять чиновников и депутатов пользуются спецсигналами, вопреки указу президента РФ от 2006 года. Согласно ему, в регионе «мигалки» разрешены только для двух автомобилей — президента РБ и спикера Хурала.



Попал под горячую руку



В итоге борьба с проблесковыми маячками плавно перетекла и в жесткий прессинг на номера с красивыми буквенными обозначениями. Например, под удар попали номера с буквенными обозначениями УУУ, обозначающие принадлежность к автопарку мэрии



Улан-Удэ. Их массово устанавливали на свои личные машины бизнесмены, приближенные к мэрии города.



- Тогда при смене и регистрации нового автомобиля сотрудники ГИБДД не просто стали забирать номера с буквами УУУ, выдавая обычные, а обзванивали автомобилистов, требуя добровольно вернуть их, - рассказывает улан-удэнский бизнесмен. - Гаишники мотивировали это тем, что регистрационные знаки якобы выдавались незаконно, поскольку закреплены за администрацией города.



Большинство автовладельцев сдали «спецномера», другие же столкнулись с постоянными проверками, но в итоге при смене автомобиля у бизнесменов знаки с тремя буквами УУУ все равно отобрали в МРЭО ГИБДД. Заметно проредили тогда и номерной фонд «блатных» номеров с буквами ООО и МММ. К 2013 году, как заявляло тогда руководство УГИБДД МВД по РБ, практика выдачи госзнаков с буквами ТТТ частным лицам прекратилась.



Сегодня в ГИБДД также уверяют, что с «блатными номерами» там ведут беспощадную борьбу. В частности, по личному указанию министра МВД по РБ Олега Кудинова, вот уже несколько лет полностью прекращена выдача знаков с «зеркальными» и повторяющимися цифрами и буквами. Это делается для того, чтобы не создавать почву для передачи автомобилистам «красивых» номеров и неизбежной в этих случаях коррупции.



Никакого почтения



Между тем и над номерами ТТТ сегодня сгущаются тучи. Причем сами пользователи ими тяготятся.



- Это раньше номера с ТТТ вызывали почтение и нам уступали дорогу, а гаишники редко когда останавливали, - рассказывает водитель ГБУ «ХТК АПП РБ». - Теперь нам дорогу редко кто уступает, а некоторые так и норовят подрезать, нахамить, спровоцировать конфликт.



Как рассказывает водитель, сегодня такие номера для людей словно «красная тряпка для быка». Теперь они все на виду, и в случае нарушения правил или ДТП машину с такими номерами фотографируют и выкладывают в соцсетях. Начальство же все это фиксирует и разбирается. Если же ТТТ-машина попала в видеокамеру, то вместе со штрафами водителей лишают премий.



Но самое главное, рядовые водители не хотят попадать под горячую руку обычных автомобилистов. Ведь агрессия в обществе растет.



- Привез шефа на совещание, отлучился на минуту, а машина уже стоит со спущенным колесом, - жалуется водитель. – Хорошо, если не ножом повредят резину.



Именно поэтому все чаще сами пользователи «блатных» номеров просят поменять их на обычные серии. Сегодня более безопасно не выделяться из потока машин.



- Что касается бизнесменов, то и для них езда с номерами ТТТ не дает преимуществ, - сообщил источник в ГИБДД МВД Бурятии. — Это просто означает, что с платежеспособностью у автомобилиста все в порядке и он может заплатить максимальный штраф, если нарушил правила. Как отметил сотрудник, сегодня инспектора редко когда останавливают машины только с первыми двумя десятками ТТТ. Остальные, что называется, ездят на общих основаниях.



Поэтому, какой бы фантастической ни казалась сегодня идея в Бурятии полностью отказаться от «блатных номеров», однако к этому подталкивает сейчас непростая политическая ситуация в регионе. Ведь больше всего раздражают людей неравенство и понты, особенно когда речь идет о привилегиях. Публичный же отказ от раздражающих номеров ТТТ в обществе восприняли бы с пониманием.



Дмитрий Родионов, "Номер один"

Фото: "Номер один"

