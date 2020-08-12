Исторический центр Кяхты преобразится к концу 2020 года

Благоустройство и реконструкция ведутся благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда»



В Бурятии в старинной купеческой Кяхте сегодня полным ходом идет благоустройство центральной части «песчаной Венеции», как именовали город в 19 веке. На 54 миллиона рублей из федерального бюджета преобразуются центральный городской парк и центральная площадь исторического поселения.



Реализация проекта осуществляется поэтапно в два года. В прошлом году разрабатывалась проектная и сметная документация, а в мае этого года начались сами работы, которые необходимо завершить до конца года. Это стало возможным после того, как Кяхта в прошлом году стала победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Историческое поселение».



«Сейчас в парке укладываем тротуарную плитку, устанавливаем пандусы. Строим беседки, киоски и торговые лавки. Готова пергола (навес первоначально из вьющихся растений для защиты прохода или террасы от палящего солнца). Нам осталось построить административное здание, установить карусель и украсить фонтан. Сроки до декабря, будем стараться пораньше закончить», - отмечает генеральный директор «Стройкомфорта» Карен Гаспарян.



По задумке, парковая зона плавно соединяется с набережной и центральной площадью города. «Жители Кяхты уже видят, как меняется облик города. Решено освободить центральную часть площади от припаркованных автомобилей и создать свободную пешеходную зону. Думаю, многие жители оценят эту задумку, так как здесь можно будет безопасно кататься на роликах и велосипедах», - говорит глава Кяхты Евгений Степанов.



Сейчас на площади произведены демонтаж асфальтобетонного покрытия с последующей укладкой брусчатки в центральной части площади, озеленение территории по периметру площади, устройство автостоянок и наружного освещения. Министр строительства Бурятии Николай Рузавин проверил ход работ по преображению центральной части города.



«Мы осмотрели объекты, которые строятся в рамках президентской программы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется на территории республики четвертый год подряд. В целом по республике за этот период благоустроено 487 дворов и почти 250 общественных пространств. В рамках этой же программы идет благоустройство малых городов и исторических центров. Это позволяет сделать наши города краше, лучше и комфортнее, а также создать центры притяжения с общественными пространствами. Самое главное, чтобы эти места выбирались гражданами с помощью рейтингового голосования», - подчеркивает Николай Рузавин.



Старинный купеческий город Кяхта - единственное историческое поселение федерального значения в Бурятии - находится на границе с Монголией. В XIX веке этот центр чайной российско-китайской торговли, стоящий на песчаной почве в окружении забайкальских сопок, называли за красоту и роскошь «Песчаной Венецией». Его легендарное торговое могущество возросло на чайной торговле с Китаем в XVII-XX веках. Великий чайный путь - наиболее длинный в истории человечества сухопутный торговый маршрут длиной 11 тыс верст - брал отсчет от Великой Китайской стены, откуда двигались в Европу чайные караваны. В середине XX века провоз чая по Московскому тракту в Сибири обслуживали около 10 тысяч человек. Тогда же чай стал главным товаром, ввозимым из Китая - 90 процентов всего импорта. Его объемы составляли более 3 миллионов пудов, а ежегодный торговый оборот небольшого российского провинциального городка Кяхта на границе с Монголией превышал 30 миллионов царских рублей. Кяхта утратила свое экономическое могущество в начале XX века, когда чайные караваны перестали ходить по России. Они стали не нужны после постройки Транссиба. Однако ее транзитный и логистический потенциал сохраняются и по сей день, а туристический еще предстоит раскрыть.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

