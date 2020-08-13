Уволившийся полковник полиции Бурятии: «Система сгнила»

Бывший начальник следствия раскрыла изнанку правоохранительной системы





Бывший начальник следствия Улан-Удэ долго молчала о том, что творится в органах Следственного управления Бурятии. Но когда найти справедливости в судах не удалось, решила рассказать правду. О том, как в городских подразделениях уголовные дела месяцами лежат без движения, как они теряются, как опытные и грамотные сотрудники бегут из системы, где руководство погрязло в интригах и междоусобицах. Экс-сотрудница МВД даже направила свое обращение министру внутренних дел РФ Колокольцеву.

Полковник юстиции Эвелина Богданович прошла путь от рядового следователя до заместителя начальника Следственного управления по городу Улан-Удэ. В этом году, после 18 лет службы в органах, она решила уволиться. Полковник признается, такого беспредела в следственных подразделениях никогда раньше не было.- Мне нечего скрывать, я со 100%-ной уверенностью могу заявить - следствия в Улан-Удэ нет. На сегодня ушли практически все опытные руководители, начальники следствия Джидинского, Кабанского, Бичурского, Прибайкальского районов. Они вынуждены уйти на пенсию, потому что в сгнившей системе, полной хамства и издевательств, невозможно работать. Работа СУ сейчас заключается не в том, как расследовать уголовные дела, а в интригах. Я работала при трех руководителях, но никогда еще следствие так низко не падало, - заявляет Эвелина Богданович.Обо всех нарушениях, имеющих место в подразделении, полковник написала в обращении к руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву. Богданович даже записалась на личный прием к министру, но зайти и пожаловаться ему так и не решилась. Сотрудница оставила обращение к генералу и вернулась в Улан-Удэ. Позже этот документ из московского аппарата спустился в наше республиканское МВД, а Эвелина Борисовна получила по нему отписку – если вы с чем-то не согласны, обращайтесь с суд. И это несмотря на то, что рассказала не только о том, как ей не давали работать многочисленными служебными проверками и нелепыми выговорами, но и о вопиющих нарушениях, выявленных лично ею в ходе работы, за что она же и была наказана.Дело было так. В мае 2018 года Эвелина Борисовна ушла в очередной отпуск, после него попала в госпиталь, после окончания лечения вышла на работу лишь в ноябре. Начала проверять дела, и оказалось, что в подразделении следственного отдела Октябрьского района с апреля 2018 года уголовные дела сплошь уходили на дополнительное расследование.- Я поехала в следственный отдел, экстренно провела планерку и пошла по кабинетам. Следователи открывали мне свои сейфы, доставали уголовные дела, я их проверяла. Оказалось, что по 48 уголовным делам сроки следствия искусственно продлевались. В итоге из-под стражи освобождено порядка десяти обвиняемых. Каждое из этих уголовных дел включало от трех до десяти листов первоначально собранных материалов. С таким «набором» спустя три месяца волокиты никто не хотел выходить на продление сроков, ведь это чревато взысканиями, поэтому дела отправляли якобы на дополнительное расследование. Так дело в долгах по статистике не пробивается. Выявив нарушения, я составила рапорт на имя начальника Следственного управления. Мне пришел ответ с резолюцией руководителя провести служебную проверку, - рассказывает экс-сотрудница полиции.Примерно через неделю, когда служебная проверка была в самом разгаре, в разбирательство неожиданно вмешалась прокуратура, запросившая эти же дела.- Это потом выяснилось, что некто сфотографировал мой рапорт и скинул в прокуратуру РБ. Там назначили проверку, зная, что я тоже ее провожу. Это равнозначно тому, что по одному факту возбуждаются два аналогичных уголовных дела. 30 декабря я закончила проверку и направила ее в правовой отдел, но там отказали в ее утверждении. Дескать, я не имела права ее проводить. В итоге мы передали результаты служебной проверки в Следственное управление, где ее концы затерялись, в то время как прокурорская проверка дала результаты.Прокуратура пришла к выводу, что из 40 изученных уголовных дел, по которым допущена волокита, следственные действия по делам проводились только в первые два-три дня после возбуждения уголовного дела. При отсутствии объективных причин уголовные дела находились без движения от трех до 11 месяцев.В тот же период Богданович выявила еще одно шокирующее нарушение. При сверке она обнаружила, что в следственном отделе Октябрьского района за май, август и сентябрь 2018 года значатся как отправленные в прокуратуру и суд четыре дела, которых на самом деле нигде нет.- Вызываю следователя, спрашиваю, где дела, - вспоминает Богданович. - Говорит, что помощник прокурора сначала ушла в отпуск и не отдала эти дела. Сейчас, дескать, вышла и вернула их на доработку, они у него дома. Я даю служебную машину и отправляю его вместе с одним из руководителей за делами. По приезде понимаю, что дел нет. Следователь рассказал, что еще в октябре вез дела на своей машине в прокуратуру. По дороге вышел в магазин, не закрыв дверь. И только у дверей прокуратуры обнаружил, что рюкзака с уголовными делами нет. Удивляет то, что с того момента никто так и не выявил, что дела утрачены. Контроля за работой следователей, по сути, не было никакого.О выявленном нарушении Эвелина Богданович доложила руководству в СУ МВД. После столь плачевных результатов в МВД Бурятии начался поиск виноватых. На эту роль определили саму Эвелину Богданович, занимающую пост начальника Следственного управления МВД России по Улан-Удэ. В отношении нее назначили служебную проверку.«По результатам проведенной служебной проверки от 21.06.2019 года установлено, что Богданович Э.Б. недобросовестно относится к исполнению своих должностных обязанностей. Допущены нарушения, выразившиеся в отсутствии должного контроля за деятельностью подчиненных по организации работы и расследованию уголовных дел, в том числе повлекшие за собой утрату уголовных дел, нарушение разумных сроков и прав участников уголовного судопроизводства», отмечалось в материалах проверки.В качестве наказания Эвелине Богданович объявили выговор и лишили премии в размере 180 тыс. рублей. Экс-сотрудница с этим не согласилась и обратилась в суд с иском к МВД Бурятии, требуя отменить выговор, вернуть ей премию и вдобавок выплатить 50 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.Однако, рассмотрев материалы дела, суд первой инстанции Эвелине Богданович в иске отказал. Судья решил, что меры взыскания в виде выговора и лишения премии применены в рамках закона. Это решение она обжаловала в Верховном суде Бурятии, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения.- Я не согласна со всеми этими обвинениями в мой адрес. Верховный суд РБ не последняя инстанция. Это уже дело принципа. Справедливость должна восторжествовать, - говорит Богданович.Эвелина Борисовна признается, что выговоры ни за что и служебные проверки – обычная для ведомства практика.- Вместо того чтобы работать и помогать людям, приходится постоянно защищаться. В марте 2017 года приказом СУ МВД по РБ мне объявлен строгий выговор, основанием послужила служебная проверка по якобы допущенным нарушениям учетно-регистрационной дисциплины. Я обжаловала это взыскание министру. Проверку по моему рапорту поручили правовому отделу МВД по РБ, подтвердившему незаконность наказания. Я подаю в суд. Суд отменяет незаконный строгий выговор, но с меня его снимают только спустя месяц, - делится Богданович.Она вспоминает бредовую ситуацию, когда ее не отпускали в отпуск, чтобы успеть наказать по итогам очередной проверки и, как следствие, не дать заслуженное звание полковника. Богданович вынуждена обратиться с жалобой в прокуратуру.- Когда начальник УВД узнал об этом, то, испугавшись административного наказания, позвонил и сказал: «Я сейчас позвоню министру, чтобы он разрешил мне дать вам отпуск». Я сомневаюсь, что министр был в курсе этих подковерных игр, он производит впечатление вменяемого, грамотного руководителя, - уверена Богданович.Или другая ситуация. В прошлом году из-за болезни Эвелина Борисовна обратилась за помощью в гражданскую поликлинику, а потом узнала, что после ее ухода к врачу пожаловал… сотрудник из отдела собственной безопасности. Он якобы по заданию министра должен проверить, была ли Богданович на приеме и действительно ли она больна.- Какое право имеет оперативник прикрываться именем министра и узнавать мой диагноз, это ведь врачебная тайна? Вместо того чтобы работать и защищать людей, они занимаются ерундой.По словам экс-начальницы, козни, распри и интриги начались в следствии со смены некоторых лиц в руководстве. По ее мнению, зависть и неумение руководить сделали работу подразделений невыносимой.- Происходят массовые переводы сотрудников в другие подразделения республики, причем без согласования с непосредственным руководством. Так, с марта по сентябрь 2017 года из Следственного управления города по инициативе СУ МВД по РБ перевели около 25 специалистов, 5 человек в результате уволились, на тот момент это практически 30% находящихся в строю сотрудников следствия, а без учета руководителей и заместителей - все 50%. О сложившейся ситуации мы не раз докладывали руководителю СУ МВД по РБ, но он это игнорировал, - рассказывает экс-начальница следствия.По словам Эвелины Борисовны, сотрудников, результаты работы которых считались лучшими в подразделении, она не раз выдвигала на вышестоящие должности. Но все ее предложения заворачивались. В итоге следователи, понимая, что их труд не оценивается руководством, увольнялись по выслуге лет либо переводились в другие подразделения. Таким образом, считает Богданович, произошло полное омоложение коллектива СУ Улан-Удэ. К сожалению, ушли самые квалифицированные и опытные кадры. Получилось так, что сейчас лейтенант учит работать лейтенанта.- В ноябре 2018 года в строю СУ города находилось 79 человек (менее 50%) из положенных 162 по штату. В каждом городском районном подразделении из 41 сотрудника по штату с нагрузкой 300-600 уголовных дел находилось 15-19 сотрудников. Представьте, один следователь выполняет работу трех, а порой и пяти следователей. Это огромные объемы. Данные о некомплекте сотрудников следствия намеренно занижаются, - рассказывает Богданович.Еще несколько лет назад подразделения следствия считались элитой МВД, сейчас о том времени приходится лишь вспоминать.- Очень люблю свою работу, я, так сказать, следователь до мозга костей, но мне не дали работать, - сетует полковник. - Жалко молодых сотрудников, им не у кого учиться, потому что грамотные следователи бегут без оглядки. Жаль тех, кто не может уйти и вынужден подстраиваться под интриги. Не нужны руководству профессионалы с опытом, им необходимы сотрудники, кто будет им улыбаться, заглядывать в рот и делать комплименты. Приди новый руководитель, ему и целого года не хватит, чтобы навести порядок в следствии и вернуть все на свои места. Нужно что-то менять в системе, так работать нельзя.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: «Номер один»