К решению проблемы загрязнения атмосферы Улан-Удэ подключилась наука

Первое совещание с учеными по этой теме прошло в городской администрации



В решение проблемы загрязнения атмосферного воздуха в Улан-Удэ включаются ученые Бурятии. Этот вопрос обсуждался на совещании «Научное обоснование снижения загрязнения атмосферного воздуха в Улан-Удэ» в администрации города, сообщили в ее пресс-службе.



«Во всем мире используются ГИС–технологии, которые позволяют наглядно представить, где и каким образом расположены источники загрязнения, какой от них идет выброс и т.д. В графическом виде это гораздо удобнее видеть, представлять какая картина. Все эти данные можно использовать для расчета рассеивания загрязняющих веществ и оценки риска для здоровья населения. «Гринпис» запустила онлайн-портал, где население может пожаловаться на какие-нибудь выбросы», – рассказал научный сотрудник Байкальского института природопользования СО РАН, кандидат технических наук Александр Аюржанаев.



Ученые БИП СО РАН объяснили, что в период азиатского антициклона со середины ноября до конца января, когда устанавливается тихая, безветренная погода, над Улан-Удэ формируется воздушное «одеяло» загрязненного воздуха. Влажный дым из труб печей и котлов остывает быстрее. Соответственно холодный воздух с загрязняющими веществами концентрируется внизу, а сверху придавливается арктическим воздухом.



«Создается такой запирающий слой, выше которого дым проникнуть не может. В период азиатского антициклона доносятся арктические воздушные массы, которые приносят нам снег. В этот момент наша атмосфера очищается, но потом происходит вновь накопление загрязняющих веществ. Слабая скорость ветра благоприятствует их накоплению», – отметил Александр Аюржанаев.



Для того, чтобы узнать, как распределяется температурная инверсия в городе, эксперты установили датчики на сотовых вышках.



«Из мероприятий по снижению загрязнения воздуха предлагаем совершенствование системы мониторинга. Контроль должен быть не только за стационарными источниками, но и за атмосферным воздухом, чтобы выяснить на какой высоте образуются инверсии, ареалы наибольшего риска по разным компонентам. Это должно отражаться в схемах территориального планирования», – рассказал Баир Гомбоев, доктор географических наук, главный научный сотрудник лаборатории геостратегических исследований и пространственного развития Байкальского института природопользования СО РАН. – При этом в мире существует политика отказа от дизельного топлива и т.д. Надо большое внимание уделять цене вопроса. Сколько это будет стоить для рядового жителя? Сколько может дотировать государство, республика, мэрия закупку бездымного топлива, чтобы стимулировать и заинтересовать людей для использования экологически чистого топлива».



Напомним, в столице Бурятии рассматривают возможность перевода частного сектора, автономных котельных юридических лиц, магазинов, СТО на инновационное топливо – бездымный уголь. Он выделяет при горении в десятки раз меньше вредных веществ. Если организовать его производство в Улан-Удэ, это позволит приблизить себестоимость выработки к цене обычного угля. И когда цена бездымного угля будет сопоставимой с обычным углем, население, возможно, перейдет на экологически безопасное топливо.



Кроме того, в борьбе с загрязнением воздуха будет использован и зарубежный опыт. В частности, представители БИП СО РАН в октябре прошлого года приняли участие в субрегиональной программе сотрудничества в области охраны окружающей среды в Северо-Восточной Азии. Программа, утвержденная в 1993 году, рассматривает пять основных тем: охрана природы, трансграничное загрязнение воздуха, опустынивание и деградация земель, низкоуглеродные города и морские охраняемые территории.



«Это сотрудничество позволяет применить передовой опыт в Улан-Удэ и в Иркутске. Эти два города были предложены для проведения исследований по низкоуглеродной политике. Сводный обзорный доклад уже сформирован. В сентябре этого года пройдет конференция, затем будет обмен мнениями экспертов и подготовка совместных мероприятий, возможно обучение», – подчеркнул Баир Гомбоев.



Представители городской администрации отметили, что проблема загрязнения атмосферного воздуха является одной из первоочередных для мэрии и правительства Бурятии. Напомним, весной по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова был создан межведомственный проектный офис «Воздух».



Кроме того, помощь бурятских ученых может понадобиться для включения Улан-Удэ в федеральный проект «Чистый воздух». В частности, для создания единой информационной системы мониторинга воздуха.



«Создание геопортала, объединенного с системой «Активный горожанин», где каждый житель может пожаловаться на какую-то автономную кочегарку, которая слишком сильно дымит, имеет хорошие перспективы. Благодаря поддержке минприроды Бурятии, городской администрации выделены деньги на проведение научных исследований. Мы обязательно включим туда работы по созданию карты выбросов, инвентаризации всех источников выбросов, рассчитаем варианты отопления разными видами энергии. Это даст нам полную и объективную картину, – говорит председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев. – Также необходимо уменьшать количество выбросов теплогенерации. Совместно с ТГК-14 мы занимаемся вопросами реконструкции систем очистки выбросов, предлагаем установить онлайн мониторинг по примеру Красноярска. Кроме того, необходимо обеспечить частный сектор либо бездымным топливом, либо электроотоплением, либо газом. При этом все отапливаемые дома должны быть энергоэффективными. Вопросов очень много. Благодаря правительству Бурятии мы имеем возможность комплексно исследовать всю картину загрязнения воздуха – начиная от каждого источника выбросов, заканчивая различными методами решения проблемы. Решать проблемы нужно комплексно. В том числе, изучаем опыт Монголии - наши братья-монголы за несколько лет напряженной работы вышли из зоны риска».



В завершение совещания первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский поблагодарил представителей научного сообщества Бурятии за сотрудничество.



«Это была первая встреча. Мы почувствовали поддержку и желание поучаствовать в решении проблемы загрязнения атмосферного воздуха. Работа у нас продолжается по нескольким направлениям. По некоторым уже есть решения. Сейчас будем пересматривать схему движения общественного транспорта. Будем смотреть шире, не только город, а агломерацию, учитывая, что Иволгинский район уже слился с городом», – сообщил вице-мэр.



Все исследования бурятских ученых будут включены в научную работу для оценки эффективности применения современных технологий и разработок по снижению выбросов, загрязняющих атмосферный воздух. До декабря 2021 года работа будет выполнена. Будут получены достоверные данные о количестве стационарных и автономных источников выбросов, их местоположении, видах установленного оборудования, видах и количестве применяемого топлива, динамике объемов выбросов.



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