В Бурятии педагогов загнали в рамки

Власти ужесточили программу «Земский учитель», опасаясь повторения ошибок



В 2020 году в Бурятии, как и по всей России, стартовала программа «Земский учитель». Программа предусматривает единовременную выплату педагогам, решившимся на переезд в малые города и села. Сумма вознаграждения составит 1 млн рублей, на Дальнем Востоке – 2 млн. Видимо, чтобы не допустить повторения истории с «Земским доктором», когда врачи находили лазейки в программе, власти решили ужесточить правила в случае с педагогами.



Наймут 81 педагога



Уже девять лет в стране действует программа «Земский доктор». С января запущена новая госпрограмма «Земский учитель». Предполагается, что она поможет преодолеть дефицит педагогов в глубинке. Учителям, пожелавшим переехать на работу в село или город с населением до 50 тыс. человек, государство обещает выплачивать подъемные — 1 млн рублей (для Дальнего Востока – 2 млн рублей).



На выполнение программы в федеральном бюджете на 2020 год запланировано выделение 1,6 млрд рублей, на 2021 год — 1,2 млрд и на 2022 год — 1,1 млрд рублей. Предполагается, что в этом году в сельские школы приедут 1,8 тыс. учителей, в 2021 году — более 1,3 тысячи, в 2022 — более 1,2 тысячи.



- Направления компенсационной выплаты учителя определяют самостоятельно. Каждый победитель обязуется отработать в выбранном месте не менее пяти лет, - отмечают в Министерстве образования и науки республики.



В школах Бурятии самыми востребованными оказались преподаватели английского языка – на федеральном портале было выставлено 13 вакансий. На втором месте по востребованности оказались учителя математики - в школы республики требовалось десять педагогов. Не хватало также учителей начальных классов, физической культуры, русского языка и литературы, физики.



- Согласно распоряжению Правительства РФ от 27 июля 2019 года № 1553-р, установлено количество вакансий на 2020-2022 годы по Бурятии. В 2020 году - 30 вакансий, в 2021-м – 27, на 2022 год - 24. Количество вакансий на 2020 год останется неизменным, на 2021 и 2022 годы будет корректироваться с учетом показателей статотчетности и 2020 года, - сообщили «Номер один» в Министерстве образования и науки республики.



Задачи у «Земского учителя» самые благородные - повышение престижа и привлекательности профессии педагога; кадровое обеспечение школ в сельской местности; обеспечение высокого качества преподавания в сельских школах, совершенствование методов обучения и воспитания.



Однако возникает вопрос – каким образом поможет поднять престиж профессии педагога разовая выплата 300 учителям, если в профессии трудится более миллиона человек? Деньги выплачиваются немногим, всем остальным придется и дальше тянуть лямку на ответственной и нервной работе за весьма скромную зарплату. Также непонятно, как 81 вакансия поможет закрыть нехватку преподавателей на селе, ведь потребность в кадрах гораздо выше.



От Якутии до Краснодара



Поражает воображение география желающих попасть в программу учителей. Так, на первом этапе – подача заявки в электронном виде – на конкурс заявилось 1049 человек из 17 регионов России. Желающие получить 2 млн рублей были из Иркутской, Нижегородской областей, Забайкальского, Ставропольского краев, республик Тыва, Саха (Якутия), Удмуртии, Калмыкии, Чувашии, Красноярского, Краснодарского краев, Ульяновской, Оренбургской, Астраханской областей, Ханты-Мансийского АО (г. Югра). Подавали заявки даже педагоги из Санкт-Петербурга и Москвы.



До второго этапа – подачи документов - дошел только 291 участник. Видимо, учителя взглянули на карту и поняли, что Бурятия слишком далеко и 2 млн не стоят пяти лет жизни, проведенных в глубинке депрессивной республики.



Самой востребованной стала вакансия преподавателя английского языка: на нее заявилось 88 человек, а наименее популярной - должность учителя физкультуры: на нее подалось лишь 20 претендентов.



Больше всего заявок подано в Аршанскую среднюю школу Тункинского района – 31, меньше всего - в Боцинскую Джидинского района – всего одна.

28 мая конкурсная комиссия определила 30 победителей. Ими стали 27 уроженцев Бурятии, два учителя из Тывы и один - из Красноярского края, всего 28 женщин и двое мужчин.



Интересна статистика по опыту работы педагогов, выбранных «земскими учителями». По полученной профессии трудились ранее 19 человек, не по профилю – семеро и четверо безработных. Надеемся, у безработных был хоть какой-то опыт работы с детьми…



Что касается возраста будущих учителей, самому молодому победителю программы - 27 лет, до 35 лет – девять человек, до 45 – десять, до 55 лет – 11 «земских учителей».



Из колледжей и гимназий в обычные школы



Стоит отметить, что попасть в «земские учителя» совсем не просто – между педагогами была очень серьезная конкуренция. Во-первых, к будущим педагогам-миллионникам предъявлялся целый ряд требований. Оценивали их по набору критериев, среди которых, например, такие как: непрерывный педстаж, наличие семьи и детей, первая или высшая квалификационная категория по должности «учитель», возможность преподавать смежные учебные предметы, наличие грамот, благодарственных писем, выданных органами управления образования регионального и федерального уровней, наличие ученой степени, звания и многие другие.



Программа нацелена именно на переезд городских педагогов в села. Учителя из населенных пунктов, не попавших в программу, участие в конкурсе принять могли, однако за переезд из одного села в другое у педагога при подведении итогов вычитались два балла. Такая вот дискриминация сельских преподавателей.



Впечатляет уровень образования победителей программы – многие из них имеют ученые звания, степени.



Например, Арюна Абидуева с сентября начнет обучать детей английскому языку в школе №1 города Гусиноозерска. До победы в конкурсе женщина трудилась на кафедре гуманитарных дисциплин Бурятского республиканского института образовательной политики». БРИОП занимается повышением квалификации и профессиональной переподготовкой учителей по всем направлениям. Стаж работы у Арюны Абидуевой 25 лет, имеет степень кандидата филологических наук. Намерения у педагога серьезные.



- Планирую учить детей английскому языку с 6 по 11 классы, после обеда учить английскому языку в языковом центре. Это, конечно, новый этап в моей жизни. Мне привычнее и интереснее работать с учителями. Теперь придется переориентироваться и настроиться на работу с детишками разного возраста, - говорит она.



Еще один победитель конкурса - Елена Дьяченко, бывший преподаватель английского языка Байкальского колледжа туризма и сервиса. Совсем скоро начнет работать в Челутаевской школе №2 Заиграевского района.



Еще одна «англичанка» Ромена Хуурак поедет работать в школу №3 поселка Таксимо. Женщина переехала в Бурятию из Тывы, где трудилась в гимназии.

Большинство педагогов не скрывают – в села и малые города они едут ради 2 млн рублей. И по истечении контракта вернутся в город.



Обмануть не получится?



Государство, кажется, учло пробелы программы «Земский доктор», по которой 1 млн рублей выдавали врачам, переезжающим в село. Тогда особо хитрые медики искали и находили способы, как получить деньги и не работать в сельской больнице. Или работать, но по минимуму. Один из способов – переехать в село, уйти в декрет и переждать там положенный срок или хотя бы его часть. Также можно было отработать часть положенного срока и, уехав раньше времени, вернуть государству лишь часть денег.



С учителями все иначе. В трудовом договоре, заключаемом между Министерством образования, образовательным учреждением и педагогом, четко прописаны условия получения 2 млн рублей.



Так, учитель, заключивший трудовой договор, должен отработать строго пять лет: в период неисполнения «трудовой функции» договор продлевается. Женщинам, рассчитывавшим вскоре по приезде в село уйти в декрет, на «халяву» можно не рассчитывать – время, проведенное в декрете и отпуске по уходу за ребенком, не включается в пятилетний срок отработки, договор автоматически продлится на тот период времени, когда женщина фактически не работала.



Что касается мужчин, если их во время действия договора вдруг призовут в армию, они должны вернуть полностью 2 млн рублей.



Такое же условие – возврат полной суммы - ждет и тех, кто, не вынеся тягот сельской жизни, или по каким-то другим причинам решит покинуть место работы досрочно. Если «земские доктора» могут возвращать только часть выплаченных им денег при досрочном расторжении договора, то у педагогов такой возможности нет.



Получить деньги педагоги должны до 1 декабря текущего года. Однако ничего не сообщается о том, будет ли у педагогов служебное жилье. Ведь, как известно, с жильем напряженная ситуация не только в Улан-Удэ, но и в сельской местности. Возможно, учителям придется самостоятельно искать, где жить, и платить за аренду.



Таким образом, программа, возможно, и принесла бы результаты, если бы не длинный список «но». Во-первых, масштабы не впечатляют, а количество педагогов напоминает каплю в море. Во-вторых, у чиновников есть способ, как заманить педагогов в село, но нет способа, чтобы их там удержать. В-третьих, уровень жизни в деревне настолько низок, что «земские учителя» однозначно будут искать способы, как получить деньги и избавить себя от сельских тягот. И даже, несмотря на ужесточение условий, есть вероятность, что это у них получится. Ведь российский народ славится своей смекалкой, когда надо обмануть государство.



Лариса Ситник, «Номер один».