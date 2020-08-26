Мэр Улан-Удэ отстоял свежий асфальт

Градоначальник запретил ТГК-14 вскрывать новое покрытие для проведения ремонтов





В Улан-Удэ не все управляющие компании идут в графике подготовки к новому отопительному сезону, до начала которого осталось меньше месяца. Из 1248 проверенных мэрией города домов половина получили паспорта готовности, ещё 640 домов вместо них получили замечания. Так, в Железнодорожном районе от графика отстают 7 управляющих компаний, рассказал в «Фейсбуке» мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«Это недопустимо, поэтому документы по 130 домам ушли в муниципальную жилищную инспекцию и прокуратуру», сообщил Игорь Шутенков.В Советском районе паспорт готовности получил каждый третий дом.«Поручил войти в график, через неделю спрошу строго. В Октябрьском с замечаниями 212 актов, но в целом район идёт с опережением плана», отметил мэр.По словам градоначальника, он поставил перед ТГК-14 задачу минимизировать количество аварий и жалоб от потребителей. За прошлую зиму количество обращений горожан сократилось на четверть, произошло в 3 раза меньше аварий. В новом отопительном сезоне их должно быть ещё меньше.Особо мэр остановился на проблеме вскрытия свежего асфальта для ремонта теплосетей. Такой случай недавно произошел во дворе дома по улице Геологическая, 17.«Ещё раз встретился с руководством компании, проговорили эти моменты — дал понять, что подобное недопустимо. На днях отстояли свежий асфальт на Партизанской. ТГК-14 собиралась вскрыть его для внеплановых работ по присоединению. Мы настояли, чтобы асфальт не трогали — работать будут с участком дороги вдоль тротуарной дорожки», рассказал Игорь Шутенков.Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова