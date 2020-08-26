В Улан-Удэ впервые оборудуют экопарковку

Она появится в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой», реконструкция которого завершается в столице Бурятии



В Улан-Удэ в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» впервые оборудуется парковка из бетонных газонных решеток, где будет высажен зеленый газон, сообщили в администрации столицы Бурятии.



«Привычный вид парковки - это серая асфальтовая площадка, которая занимает много места и выполняет одну лишь функцию. Между тем, технологии не стоят на месте. Теперь они позволяют превратить обычную парковку в зеленую лужайку», - рассказывают в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.



Экопарковка – это бетонная ячеистая решетка, внутри которой растет газон. Ею украшают общественные, частные и государственные территории. В основу технологии создания экологических парковок положен зарубежный и отечественный опыт, позволяющий сохранить травяной покров. Кроме того, газонные решетки из бетона являются прочными и надежными. Они способны выдержать максимально большой вес.



Экопарковки призваны решить сразу две проблемы: проблему нехватки парковочных мест и проблему городской экологии. Особый материал, вкопанный в землю, выдерживает нагрузку стоящего на нем транспорта, не позволяет сточным водам скапливаться на поверхности и надежно страхует верхний слой почвы от эрозии.



«Каждый автомобиль, припаркованный на озелененной территории, уничтожает около 15 метров травяного покрова, стоимость реставрации которого достаточно существенна. При этом полностью газон восстанавливается долго – до пяти лет. Использование решетки для армирования газона предотвращает появление на нем следов от автомобильных шин», - поясняют специалисты комитета.



Для производства газонных решеток впервые в этом году городская подрядная организация «Мир бетона» закупила немецкое оборудование. Сейчас в сквере идет укладка решеток на подготовленное основание парковки. После окончания работ будет произведена засыпка плодородным грунтом и высажен газон.



Напомним, в Улан-Удэ завершается реконструкция общественного места - сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».



Фото: ulan-ude-info.ru

