В Бурятии на безопасный метод очистки воды перевели Гусиноозерск

Проект стоимостью более 2,2 млн рублей реализован с участием концессионера
Безопасный метод очистки водопроводной воды ввели по национальному проекту «Экология» во втором по экономическому значению городе Бурятии Гусиноозерск. Об этом ТАСС сообщил министр по строительству и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николай Рузавин.
«В рамках федерального проекта «Чистая вода» в Гусиноозерске реализован проект стоимостью более 2,2 миллиона рублей с участием концессионера. Внедрена новая современная технология обеззараживания питьевой воды, которая исключает применение хлора. Оборудование уже введено в эксплуатацию, 93% населения города обеспечено водой, которая очищается по современной технологии. Теперь у водопроводной воды более качественные органолептические показатели», - сказал Рузавин.
По его словам, применение новой технологии планируется распространить и на другие населенные пункты. «В первую очередь, это Мухоршибирь, Тарбагатай, Кабанский район, где в воде регистрируется повышенное содержание железа и марганца», - отметил министр.
Еще одно преимущество нового метода обеззараживания воды - улучшены условия труда для персонала водозаборной станции, исключается возможность интоксикации людей. Теперь нет необходимости перевозить и хранить жидкий хлор, снижены затраты, связанные с использованием химического вещества.
Город Гусиноозерск является административным центром Селенгинского района Бурятии с населением более 23,4 тысячи человек, градообразующее предприятие - Гусиноозерская ГРЭС. Водозабор в городе был введен в эксплуатацию в 1976 году.
Нацпроект «Экология» реализуется в России по указу президента РФ Владимира Путина. Проект рассчитан до 2024 года, в него входят следующие подразделы: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий». Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).
Фото: pixabay.com
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