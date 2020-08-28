Глава РЖД: «Байкал – это священное место»

В Улан-Удэ подписано соглашение об экологическом сотрудничестве между РЖД, властями и общественниками Бурятии





Глава Бурятии Алексей Цыденов, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров и исполняющая обязанности председателя Общественной палаты республики Татьяна Думнова подписали 27 августа меморандум о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.



Целью соглашения является взаимодействие РЖД, правительства Бурятии и Общественной палаты по обеспечению охраны окружающей среды в соответствии с федеральным и региональным законодательствами, осуществление общественного контроля за вырубкой леса при реализации проекта модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в пределах Байкальской природной территории.



«Этот документ очень объемный. К нему прилагается план, включающий 48 пунктов, в которых подробно прописаны действия всех сторон. Это и контроль за земельными участками, где будет вестись модернизация железной дороги, это и контроль за вырубкой и дальнейшим восстановлением зеленых насаждений. Хотелось бы подчеркнуть, что вырубки при реконструкции Транссиба и БАМа, о которых идет речь, не подразумевают сплошных рубок на Байкале, зеленые насаждения будут убирать только в зоне отвода железной дороги, общая площадь этих отводов составит не более 6 гектаров», - отметил Алексей Цыденов.



Строительные работы в Центральной экологической зоне Байкала будут вестись под строгим контролем Общественной палаты. С этой целью будет разработан график выездов общественников на места строительства БАМа и Транссиба.



«Совместными усилиями нам нужно добиваться не только экономического развития, которое сегодня сконцентрировано на Востоке, но и максимальной ликвидации ущерба от ранее проводимых работ, которые осуществлялись на железной дороге уже более 100 лет назад», - добавил Алексей Цыденов.



Как сообщил, лава РЖД Олег Белозеров, компания является одним из мировых лидеров в вопросах экологии. Это признано международным экспертным сообществом. «Байкал – это наше всеобщее достояние, священное место, которое мы все должны охранять. Поэтому все соглашения в этой части, достигнутые между РЖД, руководством Бурятии и общественниками, будут неукоснительно соблюдаться», – сказал Олег Белозёров.



Он отметил, что РЖД подписали подобное соглашение с правительством Иркутской области, а также соглашение о сотрудничестве по сохранению уникальной Байкальской природной территории с минприроды РФ.



По словам исполняющей обязанности председателя Общественной палаты республики Татьяны Думновой, общественники смогут беспрепятственно запрашивать и получать информацию из проектной документации о предполагаемом освоении дополнительных земельных участков в Центральной экологической зоне, где предполагается рубка зеленых насаждений. Также экологи будут посещать участки строительства для проверки проводимых работ на соответствие проектной документации. Допуск будет осуществляться до начала рубок деревьев, во время и после проведения работ. Кроме этого активисты будут контролировать ход компенсационных посадок, совместно с профильными министерствами и ведомствами будут определять места посадок деревьев. Она добавила, что по мере необходимости план мероприятий будет дополняться.



Соглашение будет действовать до 31 декабря 2024 года, то есть на всем этапе проведения модернизации БАМа и Транссиба. Напомним, развитие БАМа и Транссиба предусмотрено комплексным планом модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года. В восточном направлении планируется увеличение пропускной способности в 1,5 раза - до 180 млн тонн в 2024 году и до 210 млн тонн в 2025 году.



Вторым документом, подписанным в Улан-Удэ, стал план дополнительных мер (дорожная карта), который включает в себя помимо мероприятий по экологическому мониторингу и контролю на объектах строительства и реконструкции БАМа и Транссиба, также и конкретные меры по охране побережья Байкала, водных ресурсов, атмосферного воздуха от отходов производства и потребления.



Так, на участках реконструкции, где предусмотрена рубка лесных насаждений, установят камеры видеофиксации, системы автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ. РЖД будет проводить восстановление лесных насаждений. Общественники будут посещать участки строительства для проверки проводимых работ на соответствие проектной документации. Допуск будет осуществляться до начала рубок деревьев, во время и после проведения работ.



Кроме того, запланирована организация «горячей линии» по вопросам соблюдения экологических норм при строительстве железнодорожной инфраструктуры.



Соглашение предполагает также сопровождение проектов научно-образовательными учреждениями Бурятии. Ученые из республики будут проводить оценку современного состояния природных комплексов и геосистем на территориях планируемого строительства, в том числе создадут паспорт оценки и прогнозирования развития природных экосистем под воздействием реализуемых проектов. А РЖД при содействии правительства Бурятии примет на себя обязательства по поддержке исследований байкальской нерпы. Реализовать проекты по защите и сохранению байкальского эндемика планируется с 2021 по 2024 годы.



Для реализации комплекса мероприятий будет создана рабочая группа, куда войдут представители ОАО «РЖД», правительства Бурятии и Общественной палаты республики.



Фото: egov-buryatia.ru





