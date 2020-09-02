Отца депутата горсовета Улан-Удэ обобрали до нитки

Юрий Турченюк плохо спрятал от приставов недвижимость и джип





Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Советского суда Улан-Удэ, удовлетворившего иск мэрии к известному в прошлом бизнесмену Юрию Турченюку, отцу депутата горсовета Дмитрия Турченюка. Согласно вердикту, в счет погашения ущерба по уголовному делу у предпринимателя заберут имущество, которое он спрятал от приставов.

Напомним, в конце 2017 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по громкому уголовному делу, возбужденному еще в 2009 году. Его расследование заняло два года, затем суд отправлял дело на доследование, а потом еще несколько лет шло судебное следствие.На скамье подсудимых оказались несколько человек: бизнесмен, учредитель компаний «Бизнес-Трейд» и ряда других коммерческих структур Юрий Турченюк, бывший гендиректор ОАО «Улан-Удэнская управляющая компания» Баир Цыренжапов, экс-руководитель МУП «Улан-Удэнская энергетическая компания», а затем директор строительной компании «Сибэнергострой» Алексей Глазков, а также бывшие работники Арбитражного суда Бурятии Александр Лопатин и Игорь Покацкий.Турченюка, Цыренжапова и Глазкова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, а Лопатина и Покацкого - в пособничестве в мошенничестве. При этом роль главного организатора и вдохновителя преступления обвинение отводило Юрию Турченюку – по мнению следователей ФСБ, которые вели это дело, именно он придумал схему, по которой впоследствии со счетов МУП «Улан-Удэнская энергетическая компания» с помощью поддельных исполнительных листов было похищено 59 миллионов рублей.Рассмотрение дела длилось несколько лет. После всех проволочек оказалось, что у преступления истек срок давности. В отношении Баира Цыренжапова, Александра Глазкова и Игоря Покацкого, признавших вину, рассмотрение уголовного дела было прекращено. А вот Юрий Турченюк и Александр Лопатин не согласились с выдвинутыми против них обвинениями и настаивали на продолжении судебного процесса. В итоге суд признал их виновными. Юрия Турченюка приговорили к 7 годам колонии общего режима со штрафом в размере 450 тысяч рублей, Александра Лопатина - к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей. Однако, оба осужденных также были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.Таким образом, все фигуранты некогда громкого процесса о хищении 59 миллионов бюджетных рублей остались на свободе. Исключение из этой компании составил только Алексей Глазков – его осудили к реальному заключению по другим уголовным делам.Однако помимо уголовной части был и гражданский иск прокурора о возмещении обвиняемыми причиненного ущерба. Его суд удовлетворил. Однако, как выяснилось, Юрий Турченюк не спешил возвращать похищенное. По состоянию на начало этого года он был должен вернуть потерпевшему в лице мэрии Улан-Удэ еще 13,8 млн рублей.Устав ждать, Комитет по управлению имуществом Улан-Удэ подал иск в суд об обращении взыскания на имущество Юрия Турченюка, которое тот спрятал от приставов, переписав на третьих лиц. Тем более, что факты липовой продажи Турченюком недвижимости и дорогого внедорожника не были секретом – их установили еще в ходе суда по уголовному делу.Так, «Лексус» 2008 года выпуска Турченюк «продал» своей теще, пенсионерке с доходом в несколько тысяч рублей в месяц. Земельный участок площадью 6554 кв.м, нежилое помещение площадью 131 кв.м. и еще одно нежилое здание он также переписал на тещу, а потом по договору купли-продажи недвижимость отошла к некоему господину по фамилии Коноваленков.На суде Турченюк заявил, что к спорному имуществу «никакого отношения не имеет». Представитель Коноваленкова также возражал против удовлетворения иска, поскольку «истцом не представлено доказательств, позволяющих сделать вывод о притворности сделок».Однако судья подняла показания самого Коноваленкова, данные им в ходе расследования. Согласно ним, летом 2009 года к нему обратилась жена Турченюка с просьбой переписать имеющееся в собственности ее матери Афонькиной имущество на него. Речь шла о здании автовокзала и кинотеатре. Коноваленков тогда открыто заявил следователям, что имущество Афонькиной было переписано на него формально, так как никаких денег за него он не отдавал, а стоимость недвижимости даже не знает. Также ему неизвестно, что именно помимо автовокзала и кинотеатра «Прогресс» на него было переписано. По предположению самого Коноваленкова, после возбуждения уголовного дела имущество Афонькиной было переписано на него для того, чтобы его не арестовали. По бумагам он является собственником, но фактически не распоряжался и не управлял им. Основным и единственным источником дохода его семьи является работа отделочником.Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что Турченюк, «злоупотребив правом, своим заведомо недобросовестным поведением, направленным на сокрытие имущества от обращения взыскания, воспрепятствовал осуществлению законного права города Улан-Удэ, как потерпевшего в уголовном деле, на возмещение вреда от преступления». Иск был удовлетворен.Турченюк с таким решением не согласился и обжаловал его. Однако Верховный суд Бурятии оснований для отмены решения суда первой инстанции не нашел.Фото: «Номер один»