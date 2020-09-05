В Кяхте здание закрывшегося «БайкалБанка» выкупят для детей

Собственник выразил готовность модернизировать его под нужды центра дополнительного образования



Вопрос передачи здания закрывшегося «БайкалБанка» в Кяхте для открытия в нем центра дополнительного образования обсудил с владельцами недвижимости глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе своей рабочей поездки в Кяхтинский район, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Здание с ремонтом полностью готово, есть прилегающие участки. Также собственник выразил готовность его модернизировать под нужды центра допобразования. Цена, которая сегодня предлагается (около 34 тысяч рублей за квадратный метр) очень привлекательная. В ближайшее время будем смотреть из каких источников можно профинансировать выкуп здания и создание школы дополнительного образования», - сказал Алексей Цыденов.



Еще в одном поселке Кяхтинского района – Наушках после включения Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа были определены «точки роста» для развития. Одной из них станет новый железнодорожный транспортно-логистический пункт. Также в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» предусмотрена модернизация участка железной дороги от станции Наушки до Улан-Удэ.



«После модернизации станция Наушки получить возможность для развития, что влечет за собой и развитие социальных объектов. У нас уже есть договоренность с главой РЖД Олегом Белозеровым о софинансировании строительства детского сада, приступить к реализации этого проекта планируется со следующего года», - рассказал глава Бурятии.



Также в рамках рабочей поездки в Кяхтинский район глава Бурятии осмотрел реконструкцию памятников архитектуры в городе Кяхта и инфраструктурных объектов: новую набережную и парк досуга и отдыха, муниципальной дороги, принял участие в открытии нового памятника в сквере поселка Слобода «Часовые границы».



Фото: egov-buryatia.ru



