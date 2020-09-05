Центр терапии для детей с аутизмом открылся в Улан-Удэ

Благотворительная организация «Единый мир» выиграла средства президентского гранта
Первый в Бурятии Центр коррекции и ABA-терапии для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями «Единый мир» открылся в Улан-Удэ. Об этом сообщила ТАСС руководитель Благотворительной региональной общественной организации «Единый мир» Елена Литвинова.
ABA-терапия (Applied Behavioral Analysis) - интенсивная обучающая, коррекционная программа, которая основывается на поведенческих технологиях и методах обучения. Изучает влияние факторов в окружающей среде на поведение и манипулирует этими факторами, чтобы изменить поведение.
«Мы подали заявку два раза, на второй раз выиграли грант - почти 2 миллиона рублей. Благодаря этим средствам в нашем первом и пока единственном в Бурятии Центре коррекции, в котором при работе с детьми используется единственная научно доказанная методика - АВА-терапия, будут бесплатно заниматься дети с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Специалисты - нас шесть человек - обучаются методике, в том числе дистанционно, у московских экспертов», - рассказала Литвинова.
Елена Литвинова - мать ребенка с инвалидностью. Четыре года назад она и другие такие же родители объединились для того, чтобы научиться помогать своим детям и детям других жителей республики в коррекции поведения, социализации, поскольку подобного центра, где бы работали специалисты в области прикладного анализа поведения (АВА-терапия), в республике не было. Семьям приходилось ездить в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, но это далеко от дома и дорого.
«Наша программа предполагает проведение для каждого подопечного тестирования навыков, составление индивидуальной коррекционной программы развития ребенка. Основные направления занятий - логопедические занятия, занятия по адаптивной физической культуре, альтернативной коммуникации, это занятия по формированию навыков самообслуживания, сенсорной интеграции на основе методов ABA-терапии», - сказала собеседница агентства.
По ее словам, сейчас в республике проживают около 6 тысяч детей с инвалидностью. В Центр постоянно ходят около 60 детей. «Потребность очень большая, очень многие к нам еще просятся, но наши ресурсы ограничены, к сожалению», - поделилась Литвинова, добавив, что службы ранней помощи, работающие в Улан-Удэ, также перегружены.
Благотворительная организация, которой она руководит, в этом году выиграла еще и республиканский грант - 300 тысяч рублей. Эти средства направлены на то, чтобы родители детей с ментальными нарушениями могли бесплатно обращаться за помощью психолога, могли посещать индивидуальные и групповые встречи.
Фото: vk.com/edinii_mir
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