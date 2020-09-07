В Бурятии COVID-19 пошел по коллективам

Главный санитарный врач республики просит их руководителей принимать меры профилактики



В Бурятии с наступлением сезона заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается и рост заболеваемости COVID-19. Его случаи регистрируются в учреждениях и организациях всех форм собственности: и в коммерческих структурах, и в государственных учреждениях, и в крупных организациях, и в небольших коллективах. Тревогу о складывающейся ситуации высказал сегодня главный государственный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.



«Много случаев заболевания выявляется после возвращения из отпусков, с отдыха. К сожалению, очень многие продолжают пренебрегать мерами профилактики. И я хочу отметить, что в тех организациях, где не соблюдаются меры профилактики, режимные моменты (не проводится термометрия, не соблюдается дистанция, масочный режим и т.д.), стоит заболеть одному сотруднику, то он обязательно инфицирует своих коллег. В ходе проведения эпидрасследований мы отмечаем, что, если все противоэпидемические мероприятия проводятся, заболевание не получает распространения», - отметил он в обращении к населению.



Сергей Ханхареев попросил руководителей организаций, учреждений и предприятий принимать все меры для прерывания цепочки передачи вируса на объектах. Меры, которые гарантируют безопасность всех сотрудников, просты:



- «утренний фильтр» – сотрудник с симптомами заболеваний ни в коем случае не должен находиться на рабочем месте;



- ограниченный доступ в организацию посторонних лиц;



- обустройство на входе мест для обработки рук антисептиками;



- сокращение контактов между сотрудниками, использование преимущественно электронных средств связи;



- соблюдение масочного режима;



- запрет на любые массовые мероприятия;



- усиление дезинфекционного режима и режима проветривания, как можно чаще проводить обработку контактных поверхностей.



«Ну, и, конечно же, за пределами работы каждый человек должен ответственно относиться к своему поведению. Когда вот все эти меры будут строго соблюдаться, тогда и заболеваемость пойдет на спад»,- отметил главный санитарный врач Бурятии.



Фото: Управление Роспотребнадзора по Бурятии

