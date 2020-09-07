Жители Бурятии начали получать сельскую ипотеку

Однако число заёмщиков растет медленно из-за плохой информированности сельчан



Первые кредиты в рамках льготной сельской ипотеки под 3% годовых, запущенной в Бурятии с 1 января 2020 года по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», начали получать жители Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Кроме того, стали доступные льготные кредиты на строительство водоотведения, электричества и другого благоустройства участка. Как рассказал сегодня на планерном совещании министр сельского хозяйства республики Даба-Жалсан Чирипов, сельская ипотека также предусматривает строительство домов на «дальневосточном» гектаре.



«Важно не только приобрести или построить жилье, но и заняться его благоустройством. Для этого запущено льготное потребительское кредитование для жителей сельской местности. Получить займ могут граждане от 21 до 65 лет. Средства выдаются на строительство водоотведения, электричества и другого благоустройства участка. Максимальная сумма кредита составит 300 тысяч рублей со сроком выплаты 60 месяцев», - добавил министр.



Вместе с тем, глава Бурятии Алексей Цыденов, в ходе планерного совещания обратил внимание глав районов, на слабое информирование населения о том, что в республике запущена программа по выдаче льготной ипотеки для сельчан. Всего с начала 2020 года в Россельхозбанке одобрено 138 заявок на получение средств по сельской ипотеке, выдано 118 кредитов. Сбербанк получил 34 заявки, одобрено 18.



«Как правило, ипотека выдается на покупку готового жилья. А здесь мы получили возможность выдавать льготные кредиты и на строительство. Поэтому прошу глав районов активно информировать людей о том, что появилась возможность оформить сельскую ипотеку всего под 3%, чтобы купить землю, построить дом. Кроме этого появилась возможность взять деньги, чтобы подвести воду, электроэнергию, благоустроить свой дом. Еще раз прошу организовать сходы жителей рассказать о такой возможности. Таких возможностей даже нет у дальневосточной ипотеки», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Отметим, возможностью получения займа под 3% для приобретения или строительства жилья могут воспользоваться только сельские жители. Министерством сельского хозяйства Бурятии одобрено несколько банков для участия в этой программе. Сельскую ипотеку можно оформить в Россельхозбанке, Сбербанке и Дальневосточном банке. На текущий год для реализации программы «Сельская ипотека» из федерального бюджета Бурятии выделен 1 миллиард рублей, в августе дополнительно направлено 500 миллионов рублей. В ближайшее время будет направлено еще 1,5 миллиарда рублей.



Требования для заемщиков и возможности сельской ипотеки:



- возраст от 21 до 75 лет;

- постоянная регистрация на территории России;

- приобретаемое жилье должно находиться исключительно в сельской местности;

- сумма выдаваемого кредита составляет до 5 млн рублей;

- первоначальный взнос 10% от суммы выдаваемого кредита;

- годовая ставка по кредиту 3%;

- максимальный срок, на который может быть выдана сельская ипотека, составляет до 25 лет.



Фото: egov-buryatia.ru



