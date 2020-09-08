08.09.2020
Жителей Улан-Удэ попросили не парковаться у мусорных контейнеров

Жителей Улан-Удэ попросили не парковаться у мусорных контейнеров

«ЭкоАльянс» обратился к автомобилистам с такой просьбой, так как возникают проблемы по вывозу мусора

В Улан-Удэ сотрудники компании «ЭкоАльянс»  ежедневно сталкиваются с трудностями при выполнении своих обязанностей из-за автомобилей, которые загораживают подъезд мусоровозов к контейнерным площадкам, сообщили в пресс-службе регионального «мусорного» оператора.  

Припаркованные возле площадок машины препятствуют своевременному вывозу отходов. Водители мусоровозов вынуждены уезжать, не произведя выгрузку отходов из контейнеров, а также - несколько раз возвращаться на одно и то же место, дожидаясь, когда от площадки отъедет припаркованный автомобиль.

«Убедительно просим владельцев легкового и грузового транспорта не парковать свои авто возле контейнерных площадок, а также в узких переулках.  Для разворота и проезда спецавтотранспорта требуется гораздо больше места, чем для легкового автомобиля», - подчеркивает пресс-служба компании.

Фото: «ЭкоАльянс»
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