В Улан-Удэ «маршрутки» пока остаются без новых цен

В горсовете не могут определиться с новыми тарифами на проезд в общественном транспорте



Обсуждение повышения тарифов на проезд в общественном продолжится на совместном заседании комитетов горсовета Улан-Удэ. После этого проект может войти в повестку сентябрьской сессии горсовета. Такое решение принято Комитетом городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета, который обсудил проект повышения, подготовленный Комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города, сообщили в ее пресс-службе.



Вопрос о повышении тарифов, предварительно рассмотренный на тарифной комиссии администрации города, вновь вызвал бурную дискуссию.



Проезд в автобусах предложено повысить до 24 рублей, на трамваях до 18 рублей. Проезд по маршрутам в экспрессном и полуэкспрессном режимах движения, это автобусы № 134 и № 135, предложили повысить до 28 рублей. «Тарифы рассчитаны с учетом роста цен на материально-энергетические ресурсы с учетом индексации заработной платы», - доложил руководитель профильного комитета администрации Юрий Ткачев.



«Не вижу логики. Мы обсуждали с коллегами, к ним обращались жители, когда предварительная информация выходила, они были обеспокоены. Повышение очень резкое. Уже сомнения большие. Такого повышения однозначно не должно быть!» - сказал председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.



Заседание длилось больше двух часов, мнения депутатов разделились.



«Мы сейчас говорим о том, что мы должны на людей повесить этот тариф 24 рубля, и с этого частники не платят практически налоги. К этому вопросу нужно вернуться только тогда, когда действительно мы наведем совместно с общественностью порядок», - высказалась депутат Елена Вахрушкинова.



А депутат Дмитрий Турченюк предложил сохранить для населения прежний тариф на трамвае.



«Нам необходимо поддержать регулируемый тариф – 24 рубля, чтобы перевозчик не вышел на нерегулируемые тарифы. Иначе взлетят цены на проезд в отдаленных районах. Это и микрорайон Восточный, и Аэропорт, и Комушка. Чтобы сдержать большой скачок цен, горсовету лучше придерживаться регулируемого тарифа, предложенного перевозчиками. 24 рубля – это не случайная цифра, ее тщательно рассчитали», – отметил депутат Виктор Ефремов.



При внедрении нерегулируемых тарифов цена за проезд в одну сторону может подняться до 28 и даже до 42 рублей. По крайней мере, такой тариф был заявлен перевозчиками осенью прошлого года.



Итоги заседания подвел председатель профильного комитета горсовета Сергей Бурдиков: «Пока, все-таки, полной и окончательной проработки этого вопроса нет, а сомнения есть. Мы понимаем, что найти баланс очень сложно. С одной стороны - резкий рост сразу на 20 %, с другой стороны мы видим, что прогноз по снижению числа перевозчиков не только сбылся, но и был «перевыполнен» из-за коронавируса. Да, этот удар по экономике для перевозчиков был смягчен за счет решения главы республики по выплатам компенсаций, но эти выплаты разовые, а нужно работать дальше».



Фото: ulan-ude-info.ru



