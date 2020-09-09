В Улан-Удэ строительная компания заплатила за кучу гравия на дороге

Автомобилисту, въехавшему в это препятствие, присудили более 190 тысяч рублей компенсации



Судебные приставы Улан-Удэ взыскали со строительной компании свыше 192 тысяч рублей в пользу автомобилиста, попавшего в дорожно-транспортное происшествие на одной из улиц города, сообщили в управлении ФССП по Бурятии.



Как стало известно, пострадавший столкнулся с насыпью гравия, которая была подготовлена для проведения дорожных работ. Строительная компания, отвечающая за обслуживание участка дороги, не позаботилась об установке предупреждающих знаков с информацией о виде выполняемых работ.



Суд, рассмотрев материалы дела, с учетом данных независимой экспертизы, постановил взыскать с общества с ограниченной ответственностью материальный ущерб, госпошлину, судебные расходы по оплате услуг эксперта, представителя в суде на общую сумму 192 777 рублей.



Исполнительное производство возбуждено по месту нахождения дорожно-строительной компании в Улан-Удэ. Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банковских учреждениях, а затем о запрете по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.



В результате, принятые меры позволили взыскать всю сумму в полном объеме и перечислить взыскателю.



Фото: ulan-ude-info.ru





