В Улан-Удэ строительная компания заплатила за кучу гравия на дороге

Автомобилисту, въехавшему в это препятствие, присудили более 190 тысяч рублей компенсации
Судебные приставы Улан-Удэ взыскали со строительной компании свыше 192 тысяч рублей в пользу автомобилиста, попавшего в дорожно-транспортное происшествие на одной из улиц города, сообщили в управлении ФССП по Бурятии.
Как стало известно, пострадавший столкнулся с насыпью гравия, которая была подготовлена для проведения дорожных работ. Строительная компания, отвечающая за обслуживание участка дороги, не позаботилась об установке предупреждающих знаков с информацией о виде выполняемых работ.
Суд, рассмотрев материалы дела, с учетом данных независимой экспертизы, постановил взыскать с общества с ограниченной ответственностью материальный ущерб, госпошлину, судебные расходы по оплате услуг эксперта, представителя в суде на общую сумму 192 777 рублей.
Исполнительное производство возбуждено по месту нахождения дорожно-строительной компании в Улан-Удэ. Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банковских учреждениях, а затем о запрете по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
В результате, принятые меры позволили взыскать всю сумму в полном объеме и перечислить взыскателю.
Фото: ulan-ude-info.ru
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