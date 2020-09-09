В Улан-Удэ пьяная девушка без прав каталась на чужом автомобиле

Она подозревается в похищении ключей от него, кражи денег и золотой цепочки у нового знакомого







В Улан-Удэ ночью сотрудники ГИБДД на улице Бограда остановили автомобиль, за рулем которого находилась нетрезвая девушка. У 18-летней горожанки не оказалось документов, подтверждающих право собственности на машину. Кроме того, за руль она села, не имея права управления транспортным средством. Результат освидетельствования на наличие алкоголя в крови составил 0,30 мг/л, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские выяснили, что иномарка принадлежит новому знакомому улан-удэнки, которую он пригласил к себе в квартиру отпраздновать его день рождения. По предварительной информации, наутро, пока хозяин жилища вместе с другом спали, она похитила из его кошелька 25 тысяч рублей, затем, взяв ключи от автомобиля, с деньгами и принадлежащей мужчине золотой цепочкой покинула место происшествия. Ущерб составил около 60 тысяч рублей.



Спустя некоторое время лихую автоледи задержал патруль ДПС, когда, по ее словам, она направлялась к владельцу вернуть имущество. Полицейские изъяли у нее похищенную цепочку и деньги, которые она частично потратила.



Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают полную картину произошедшего. Следствие продолжается.



Кроме того, горожанка привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим соответствующего права управления». Судом ей назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток.



Отметим, что ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.

Фото: baikalfinans.com



