В Улан-Удэ из-за COVID-19 закрыты две школы

Еще 35 классов в семи школах города перешли на дистанционное обучение



В Улан-Удэ в связи с выявленными случаями коронавируса среди учителей и учащихся полностью закрыты две школы (№№22,108), сообщили в городском Комитете по образованию. На дистанционный режим обучения переведены 35 классов в семи школах города (№№35,12,14,29,43,49,55 ).



Учебный процесс в очном режиме в этих школах будет возобновлен с 11 сентября.







Фото: pixabay.com

В Улан-Удэ в связи с выявленными случаями коронавируса среди учителей и учащихся полностью закрыты две школы (№№22,108), сообщили в городском Комитете по образованию. На дистанционный режим обучения переведены 35 классов в семи школах города (№№35,12,14,29,43,49,55 ).Учебный процесс в очном режиме в этих школах будет возобновлен с 11 сентября. Как информировал «Номер один », абсолютное большинство россиян, имеющих детей или внуков школьного возраста (93%), согласны с тем, что школьникам в этом учебном году лучше вернуться к традиционному очному формату обучения, сообщает ВЦИОМ. Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования о том, какой формат обучения предпочитают родители школьников и как они относятся к мерам санитарной безопасности в школе.Фото: pixabay.com