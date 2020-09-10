В Бурятии за дискриминацию подростков оштрафован владелец кафе

Заведение подало объявление о вакансии посудомойщицы для лиц старше 18 лет



В Кяхтинском районе Бурятии в ходе мониторинга сети Интернет прокуратура выявила нарушение законодательства о занятости населения в объявлении о вакансии.



Владелец заведения общественного питания опубликовал объявление о вакансии посудомойщицы для лиц старше 18 лет. Между тем, согласно трудовому законодательству, работа посудомойщика не входит в перечень тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, на которых запрещено применение труда лиц моложе 18 лет. Таким образом информация о вакансии содержала сведения об ограничении прав в зависимости от возраста.



Прокурор района внес представление владельцу кафе, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по постановлению прокурора владелец организации общественного питания оштрафован по статье 13.11.1 КоАП РФ (распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера) в виде штрафа, отметили в прокуратуре Бурятии.



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