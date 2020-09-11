В Бурятии отозвана декларация на молоко «Скоморошка»

Производитель из Кемерово занижал реальную жирность продукции







В Бурятии в пробах молока «Скоморошка» выявлены отклонения массовой доли жира: в первой пробе установлено значение 2,05%, во второй - 2,15 % при нормативном значении 2,5%, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Государственный инспектор управления при мониторинге качества и безопасности пищевых продуктов произвел отбор двух проб питьевого ультрапастеризованного молока, произведенного в молочном производственном объединении «Скоморошка», Кемеровская область.



Образцы проверялись в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории. Она установила, что продукция не отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»: на потребительскую упаковку продуктов переработки молока должна наноситься маркировка, содержащая достоверную информацию о массовой доле жира в процентах.



Управлением Россельхознадзора в адрес ООО «Молочное производственное объединение «Скоморошка» направлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии на эту продукцию.



Фото: 38fsvps.ru





